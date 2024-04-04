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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-van-sarayda-dem-partili-adayin-mazbatasinin-iptali-icin-basvuru-yapti-1082445597.html
CHP, Van Saray'da DEM Partili adayın mazbatasının iptali için başvuru yaptı: Talep reddedildi
CHP, Van Saray'da DEM Partili adayın mazbatasının iptali için başvuru yaptı: Talep reddedildi
Sputnik Türkiye
Van’da CHP Saray İlçe Başkanlığı, seçimi kazanan DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kesin olmayan sonuçlara... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
dem parti
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Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Saray İlçe Başkanlığının, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesine" ilişkin talebinin, "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" reddine karar verdi.CHP Saray İlçe Başkanlığı, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, DEM Parti adayı Acar'ın terörle ilgili davalarda yargılanıp yargılanmadığının araştırılmasını talep etti.Başkanlığa sunulan dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi.Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından", itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Davut Acar seçimde 51.16 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. CHP'nin adayı Kemalettin Araci ise yüzde 28.29 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ysk-dem-partinin-itirazini-kabul-etti-1082436846.html
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dem parti, saray, saray, van, davut acar'
dem parti, saray, saray, van, davut acar'

CHP, Van Saray'da DEM Partili adayın mazbatasının iptali için başvuru yaptı: Talep reddedildi

00:44 04.04.2024 (güncellendi: 00:47 04.04.2024)
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Bitlis - sandık - seçim - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA / VAHİT OLCAY-AW173715
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Van’da CHP Saray İlçe Başkanlığı, seçimi kazanan DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" talebin reddine karar verdi.
Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Saray İlçe Başkanlığının, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesine" ilişkin talebinin, "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" reddine karar verdi.
CHP Saray İlçe Başkanlığı, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, DEM Parti adayı Acar'ın terörle ilgili davalarda yargılanıp yargılanmadığının araştırılmasını talep etti.
Başkanlığa sunulan dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi.
Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından", itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Davut Acar seçimde 51.16 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. CHP'nin adayı Kemalettin Araci ise yüzde 28.29 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.
31 Mart 2024 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
YSK itirazı kabul etti: Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek
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