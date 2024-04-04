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Uzmanlar uyardı: '7 saatten az uyumayın'
Uzmanlar uyardı: '7 saatten az uyumayın'
Sputnik Türkiye
Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin Yıllık Bilimsel Oturumu'nda sunulan bir çalışmada, yedi saatten daha az uyumanın, zaman içinde yüksek tansiyon sorunu ortaya... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T14:12+0300
2024-04-04T14:12+0300
yaşam
sağlık
uyku
araştırma
uyku düzeni
uykusuzluk
tansiyon
yüksek tansiyon
hipertansiyon
sigara
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Uyku düzeni ve yüksek tansiyon arasındaki ilişkinin daha önce rapor edildiğini dile getiren araştırmacılar, bu ilişkinin doğası hakkındaki kanıtların tutarsız olduğunu belirterek böyle bir çalışmaya giriştiklerini vurguladı. Mevcut analiz, Ocak 2000 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan 16 çalışmadan elde edilen verileri bir araya getirerek, altı ülkeden daha önce yüksek tansiyon öyküsü olmayan 1 milyon 44 bin 35 kişide beş yıllık bir takip süresi boyunca değerlendirildi.Kısa uyku süresi, yaş, cinsiyet, eğitim, vücut kitle indeksi, kan basıncı, sigara içme durumu gibi demografik ve kardiyovasküler risk faktörleri göz önünde bulundurularak daha yüksek hipertansiyon gelişme riski ile anlamlı şekilde ilişkilendirildi. Buna ek olarak beş saatten az uyuyanlar için bu ilişki daha da güçlü olduğu ortaya çıktı.Kaç saat uyumak gerekiyor?Elde edilen verileri yorumlayan araştırmacılar, ne kadar az uyursanız -yani günde 7 saatten az uyursanız- gelecekte yüksek tansiyon geliştirme olasılığının da o kadar arttığını belirtti. Daha uzun uyku süreleri ile daha yüksek tansiyon oluşumu arasında da bir eğilim gördüklerini ifade eden araştırmacılar ancak bunın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını dile getirdiler. Araştırmacılar, uyku uzmanları tarafından önerildiği gibi yedi ila sekiz saat uyumanın kalbiniz için de en iyisi olacağını vurguladı.Çalışmanın baş araştırmacısı ve Tahran Kalp Merkezi'nde Kardiyoloji uzmanı olan Kaveh Hosseini konuya ilişkin açıklamasında, "Çalışma, yedi saatten az uyumanın yüksek tansiyon gelişme riskinde yüzde 7'lik bir artışla ilişkili olduğunu ve rapor edilen uyku süresi beş saatten az olması durumunda bu oranın yüzde 11'e yükseldiğini ortaya koydu" dedi.Diyabet ve sigara hipertansiyon riskini artırıyorHosseini ayrıca diyabet ve sigara içmenin hipertansiyon riskini en az yüzde 20 oranında artırdığının bilindiğini söyledi.Çalışmanın bunun nedenini araştırmamış olduğujnu ancak kesilen uykunun durumun müsebbibi olacağını söyleyen Hosseini, yaşam tarzı alışkanlıkları veya aşırı yeme, alkol kullanımı, gece vardiyasında çalışma, bazı ilaçların kullanımı, anksiyete, depresyon, uyku apnesi veya diğer uyku bozuklukları gibi komorbid durumlarınında ek faktör olarak sayılabileceğini dile getirdi.'Kadınlarda yüksek tansiyon gelişme riski yüzde 7 daha fazla'Araştırmacılar ayrıca uyku düzeninin yaşla birlikte değişme eğiliminde olduğu göz önüne alarak uyku süresi ve hipertansiyon arasındaki ilişkide yaşa dayalı bir farklılık olmamasına şaşırdıklarını da vurguladılar.Katılımcıların yaşları 35.4 ile 60.9 arasında değiştiğini ve yarısından fazlasının da (yüzde 61) kadın olduğunu ifade eden uzmanlar, erkeklerle karşılaştırıldığında yedi saatten az uyuduğunu bildiren kadınlarda yüksek tansiyon gelişme riskinin yüzde 7 daha fazla olduğunun altını çizdiler.Hosseini bu hususu ise şu şekilde değerlendirdi:Hosseini son olarak çalışmaya ilişkin, uyku süresi ve yüksek tansiyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için uyku kalitesini daha kesin bir şekilde değerlendiren uyku testi gibi daha doğru yöntemler kullanılarak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.
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kaç saat uyumalı, beynin dinlenmesi için kaç saat uyku, 6 saat uyku yeterli mi, günde 6 saat uyumak, günde kaç saat uyumalıyız, günde kaç saat uyumak lazım, günde kaç saat uyku yeter
kaç saat uyumalı, beynin dinlenmesi için kaç saat uyku, 6 saat uyku yeterli mi, günde 6 saat uyumak, günde kaç saat uyumalıyız, günde kaç saat uyumak lazım, günde kaç saat uyku yeter

Uzmanlar uyardı: '7 saatten az uyumayın'

14:12 04.04.2024
© DHAUykusuzluk
Uykusuzluk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© DHA
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Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin Yıllık Bilimsel Oturumu'nda sunulan bir çalışmada, yedi saatten daha az uyumanın, zaman içinde yüksek tansiyon sorunu ortaya çıkarma riski doğurduğu belirtildi.
Uyku düzeni ve yüksek tansiyon arasındaki ilişkinin daha önce rapor edildiğini dile getiren araştırmacılar, bu ilişkinin doğası hakkındaki kanıtların tutarsız olduğunu belirterek böyle bir çalışmaya giriştiklerini vurguladı.
Mevcut analiz, Ocak 2000 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan 16 çalışmadan elde edilen verileri bir araya getirerek, altı ülkeden daha önce yüksek tansiyon öyküsü olmayan 1 milyon 44 bin 35 kişide beş yıllık bir takip süresi boyunca değerlendirildi.
Kısa uyku süresi, yaş, cinsiyet, eğitim, vücut kitle indeksi, kan basıncı, sigara içme durumu gibi demografik ve kardiyovasküler risk faktörleri göz önünde bulundurularak daha yüksek hipertansiyon gelişme riski ile anlamlı şekilde ilişkilendirildi. Buna ek olarak beş saatten az uyuyanlar için bu ilişki daha da güçlü olduğu ortaya çıktı.

Kaç saat uyumak gerekiyor?

Elde edilen verileri yorumlayan araştırmacılar, ne kadar az uyursanız -yani günde 7 saatten az uyursanız- gelecekte yüksek tansiyon geliştirme olasılığının da o kadar arttığını belirtti. Daha uzun uyku süreleri ile daha yüksek tansiyon oluşumu arasında da bir eğilim gördüklerini ifade eden araştırmacılar ancak bunın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını dile getirdiler. Araştırmacılar, uyku uzmanları tarafından önerildiği gibi yedi ila sekiz saat uyumanın kalbiniz için de en iyisi olacağını vurguladı.
Çalışmanın baş araştırmacısı ve Tahran Kalp Merkezi'nde Kardiyoloji uzmanı olan Kaveh Hosseini konuya ilişkin açıklamasında, "Çalışma, yedi saatten az uyumanın yüksek tansiyon gelişme riskinde yüzde 7'lik bir artışla ilişkili olduğunu ve rapor edilen uyku süresi beş saatten az olması durumunda bu oranın yüzde 11'e yükseldiğini ortaya koydu" dedi.

Diyabet ve sigara hipertansiyon riskini artırıyor

Hosseini ayrıca diyabet ve sigara içmenin hipertansiyon riskini en az yüzde 20 oranında artırdığının bilindiğini söyledi.
Çalışmanın bunun nedenini araştırmamış olduğujnu ancak kesilen uykunun durumun müsebbibi olacağını söyleyen Hosseini, yaşam tarzı alışkanlıkları veya aşırı yeme, alkol kullanımı, gece vardiyasında çalışma, bazı ilaçların kullanımı, anksiyete, depresyon, uyku apnesi veya diğer uyku bozuklukları gibi komorbid durumlarınında ek faktör olarak sayılabileceğini dile getirdi.

'Kadınlarda yüksek tansiyon gelişme riski yüzde 7 daha fazla'

Araştırmacılar ayrıca uyku düzeninin yaşla birlikte değişme eğiliminde olduğu göz önüne alarak uyku süresi ve hipertansiyon arasındaki ilişkide yaşa dayalı bir farklılık olmamasına şaşırdıklarını da vurguladılar.
Katılımcıların yaşları 35.4 ile 60.9 arasında değiştiğini ve yarısından fazlasının da (yüzde 61) kadın olduğunu ifade eden uzmanlar, erkeklerle karşılaştırıldığında yedi saatten az uyuduğunu bildiren kadınlarda yüksek tansiyon gelişme riskinin yüzde 7 daha fazla olduğunun altını çizdiler.
Hosseini bu hususu ise şu şekilde değerlendirdi:

Çok az uyumak kadınlarda daha riskli görünüyor. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı, ancak klinik olarak anlamlı olduğundan emin değiliz ve daha fazla çalışılması gerekiyor. Gördüğümüz şey, iyi bir uyku düzeninin olmamasının yüksek tansiyon riskini artırabileceği ve bunun da kalp hastalığı ve felç için zemin hazırlayabileceğidir.

Hosseini son olarak çalışmaya ilişkin, uyku süresi ve yüksek tansiyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için uyku kalitesini daha kesin bir şekilde değerlendiren uyku testi gibi daha doğru yöntemler kullanılarak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.
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