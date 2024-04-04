https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ukrayna-genelinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1082477967.html
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T20:46+0300
2024-04-04T20:46+0300
2024-04-04T20:46+0300
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 19.34’te (TSİ ile aynı) duyuldu, birkaç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ukraynada-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1082409650.html
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ukrayna, ukrayna krizi, hava, hava saldırısı, hava saldırıları, alarm, alarm
Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.
Kiev’de hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 19.34’te (TSİ ile aynı) duyuldu, birkaç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.