https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ukrayna-genelinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1082477967.html

Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Ukraynalı yetkililer ülke genelinde hava saldırısı alarmı verdi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T20:46+0300

2024-04-04T20:46+0300

2024-04-04T20:46+0300

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.Kiev’de hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 19.34’te (TSİ ile aynı) duyuldu, birkaç dakika sonra ise ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ukraynada-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1082409650.html

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