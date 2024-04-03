https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ukraynada-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1082409650.html
Ukrayna'da hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna'da hava saldırısı alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T01:49+0300
2024-04-03T01:49+0300
2024-04-03T01:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
hava
hava saldırısı
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasındaki verilere göre, Ukrayna'nın Nikolayev, Kirovograd, Dnepropetrovsk ve Poltava bölgelerinin yanı sıra Herson bölgesinin Kiev tarafından kontrol edilen kısmında hava alarmı ilan edildi.Haritaya göre, hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 00.19'dan 00.41'e kadar duyuldu.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/yerlikaya-duyurdu-interpol-tarafindan-aranan-2-isme-operasyon-1082182480.html
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ukrayna, ukrayna krizi, hava, hava saldırısı
ukrayna, ukrayna krizi, hava, hava saldırısı
Ukrayna'da hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasındaki verilere göre, Ukrayna'nın Nikolayev, Kirovograd, Dnepropetrovsk ve Poltava bölgelerinin yanı sıra Herson bölgesinin Kiev tarafından kontrol edilen kısmında hava alarmı ilan edildi.
Haritaya göre, hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 00.19'dan 00.41'e kadar duyuldu.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.