https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/tffden-fenerbahcenin-super-kupa-talebine-yanit-1082473574.html

TFF'den Fenerbahçe'nin erteleme talebine yanıt: 'Maç 7 Nisan Pazar günü oynanacak'

TFF'den Fenerbahçe'nin erteleme talebine yanıt: 'Maç 7 Nisan Pazar günü oynanacak'

Sputnik Türkiye

TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini ve karşılaşmanın daha önce ilan edildiği üzere 7 Nisan Pazar günü... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T18:49+0300

2024-04-04T18:49+0300

2024-04-04T19:17+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

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tff süper kupa

süper kupa

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa müsabakasının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini açıkladı.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili bilgiler verilirken, elde edilecek bilet gelirinin, her iki kulübün muvafakatnameleriyle depremden etkilenen vatandaşların yararına kullanılacağı açıklandı.İl Spor Güvenlik Kurulunun ikincisinin TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla bugün gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, erteleme talepleriyle ilgili olarak da bilgi verildi.Fenerbahçe'ye Süper Lig'de oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasının ertelenmesi için teklifte bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:Fenerbahçe'nin Süper Kupa müsabakasının ertelenmesi için talepte bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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tffden fenerbahçe'nin erteleme talebine yanıt, fenerbahçe süper kupa maçı ne zaman, fenerbahçe süper kupaya katılacak mı