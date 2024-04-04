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Şarkıcı Ayşe Hatun Önal 'Kocam' paylaşımı ortalığı karıştırdı: Adam Selin Demiratar'ın eşi çıktı
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal 'Kocam' paylaşımı ortalığı karıştırdı: Adam Selin Demiratar'ın eşi çıktı
Sputnik Türkiye
Komedyen Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gün erkek arkadaşıyla fotoğrafını "Kocam benim seni çok seviyorum" notuyla paylaştı... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T07:32+0300
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yaşam
ayşe hatun önal
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‘Kalbe Ben’, ‘Çak Bir Selam’, ‘Güm Güm’, ‘Olay’, ‘Efsane’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.Önal, 'Kocam benim' diyerek erkek arkadaşı ile bir karesini paylaştı. öylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, Önal'ın paylaşımındaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi.Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.Adanalı dizisiyle ünlenen Selin Demiratar'ın sosyal medya hesabında hala 'Çebi' soyadını kullandığı dikkatlerden kaçmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/zafer-algozden-24-gun-arayla-aci-haber-1082448175.html
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ayşe hatun önal , hande sarıoğlu, selin demiratar, eş, ihanet, aldatma, aldatmak
ayşe hatun önal , hande sarıoğlu, selin demiratar, eş, ihanet, aldatma, aldatmak

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal 'Kocam' paylaşımı ortalığı karıştırdı: Adam Selin Demiratar'ın eşi çıktı

07:32 04.04.2024
© InstagaramAyşe Hatun Önal
Ayşe Hatun Önal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Instagaram
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Komedyen Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gün erkek arkadaşıyla fotoğrafını "Kocam benim seni çok seviyorum" notuyla paylaştı. Önal'ın paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıktı.
‘Kalbe Ben’, ‘Çak Bir Selam’, ‘Güm Güm’, ‘Olay’, ‘Efsane’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.
Önal, 'Kocam benim' diyerek erkek arkadaşı ile bir karesini paylaştı. öylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, Önal'ın paylaşımındaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi.
Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.
Adanalı dizisiyle ünlenen Selin Demiratar'ın sosyal medya hesabında hala 'Çebi' soyadını kullandığı dikkatlerden kaçmadı.
Zafer Algöz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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