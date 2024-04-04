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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusyanin-iki-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1082449331.html
Rusya’nın iki bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Belgorod ve Tula bölgelerinde 5 insansız hava aracını tespit ederek imha ettiğini belirtti. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T08:56+0300
2024-04-04T08:56+0300
ukrayna krizi
rusya
tula
belgorod
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Belgorod ve ikisi Tula bölgesinde olmak üzere 5 Ukrayna İHA’sını imha etti” dendi.Tula Valiliği, İHA saldırısından kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını bildirdi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.‘Ukrayna, Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını müttefikleriyle birlikte planlıyor’CNN'e konuşan Ukraynalı kaynak, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’daki hedeflere insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamasına yardım ettiğini itiraf etti.Ukrayna’nın İHA programını yakından bilen bir kaynak, CNN televizyonuna açıklamasında, “Bu uçuşlar müttefiklerimiz tarafından önceden belirleniyor. Hava aracı, uçuş planına göre hareket ediyor. Bu, hedefleri birkaç metre hassasiyetle vurmamızı sağlıyor” dedi.Kaynak, GPS sinyalinin bastırılması durumunda yapay zekanın devreye girerek İHA’yı yönlendirdiğini söyledi.Her bir İHA’nın uydu ve arazi bilgilerini içeren bir işlemciye sahip olduğunu anlatan kaynak, bu teknolojileri hangi ülkeden aldıklarını ise belirtmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ukraynadaki-operasyona-katilan-rus-askerlerin-gundelik-hayatindan-goruntuler--1082437140.html
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rusya, tula, belgorod, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı
rusya, tula, belgorod, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı

Rusya’nın iki bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:56 04.04.2024
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Belgorod ve Tula bölgelerinde 5 insansız hava aracını tespit ederek imha ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, üçü Belgorod ve ikisi Tula bölgesinde olmak üzere 5 Ukrayna İHA’sını imha etti” dendi.
Tula Valiliği, İHA saldırısından kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını bildirdi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.

‘Ukrayna, Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını müttefikleriyle birlikte planlıyor’

CNN'e konuşan Ukraynalı kaynak, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’daki hedeflere insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamasına yardım ettiğini itiraf etti.
Ukrayna’nın İHA programını yakından bilen bir kaynak, CNN televizyonuna açıklamasında, “Bu uçuşlar müttefiklerimiz tarafından önceden belirleniyor. Hava aracı, uçuş planına göre hareket ediyor. Bu, hedefleri birkaç metre hassasiyetle vurmamızı sağlıyor” dedi.
Kaynak, GPS sinyalinin bastırılması durumunda yapay zekanın devreye girerek İHA’yı yönlendirdiğini söyledi.
Her bir İHA’nın uydu ve arazi bilgilerini içeren bir işlemciye sahip olduğunu anlatan kaynak, bu teknolojileri hangi ülkeden aldıklarını ise belirtmedi.
Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
MULTİMEDYA
Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler
02:57
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