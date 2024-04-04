https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ukraynadaki-operasyona-katilan-rus-askerlerin-gundelik-hayatindan-goruntuler--1082437140.html

Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler

Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Batı (Zapad) Askeri Grubu'nda görev alan askerlerin gündelik hayatından detaylar... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

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video

rusya

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kupyansk

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Kupyansk istikametinde ilerleyen Batı Askeri Grubu'nun geri kısmında ekmek fabrikaları, sahra mutfaklar, lokantalar yer alıyor. Tüm tesisler kamufle edilmiş durumda ve dışarıdan görünmez. Askeri grubun sahra mutfağı yer altında bulunuyor. Askerler günde üç öğün yemek yiyorlar. Menüde çeşitli çorbalar, etli pilav, karabuğday lapası, meyveler ve tatlı var. Banyo ve çamaşırhane kompleksinde ise her gün banyo yapılır ve çamaşır yıkanır.

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ukrayna

kupyansk

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Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler Sputnik Türkiye Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler 2024-04-04T02:57+0300 true PT1M18S

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video, rusya, ukrayna, kupyansk, asker, видео