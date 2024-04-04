https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ukraynadaki-operasyona-katilan-rus-askerlerin-gundelik-hayatindan-goruntuler--1082437140.html
Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler
Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Batı (Zapad) Askeri Grubu'nda görev alan askerlerin gündelik hayatından detaylar... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T02:57+0300
2024-04-04T02:57+0300
2024-04-04T02:57+0300
video
rusya
ukrayna
kupyansk
asker
multimedya
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Kupyansk istikametinde ilerleyen Batı Askeri Grubu'nun geri kısmında ekmek fabrikaları, sahra mutfaklar, lokantalar yer alıyor. Tüm tesisler kamufle edilmiş durumda ve dışarıdan görünmez. Askeri grubun sahra mutfağı yer altında bulunuyor. Askerler günde üç öğün yemek yiyorlar. Menüde çeşitli çorbalar, etli pilav, karabuğday lapası, meyveler ve tatlı var. Banyo ve çamaşırhane kompleksinde ise her gün banyo yapılır ve çamaşır yıkanır.
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Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler
2024-04-04T02:57+0300
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PT1M18S
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video, rusya, ukrayna, kupyansk, asker, видео
video, rusya, ukrayna, kupyansk, asker, видео
Ukrayna'daki operasyona katılan Rus askerlerin gündelik hayatından görüntüler
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Batı (Zapad) Askeri Grubu'nda görev alan askerlerin gündelik hayatından detaylar paylaşıldı.
Kupyansk istikametinde ilerleyen Batı Askeri Grubu'nun geri kısmında ekmek fabrikaları, sahra mutfaklar, lokantalar yer alıyor. Tüm tesisler kamufle edilmiş durumda ve dışarıdan görünmez. Askeri grubun sahra mutfağı yer altında bulunuyor. Askerler günde üç öğün yemek yiyorlar. Menüde çeşitli çorbalar, etli pilav, karabuğday lapası, meyveler ve tatlı var. Banyo ve çamaşırhane kompleksinde ise her gün banyo yapılır ve çamaşır yıkanır.