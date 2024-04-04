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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-bir-su-27-ucagi-dusurdu-1082469404.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Su-27 uçağı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Su-27 uçağı düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava savunma sistemlerinin DHC’deki Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 uçağı düşürdüğünü bildirdi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T21:20+0300
2024-04-04T21:20+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verilen bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Hava savunma sistemlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 uçağı düşürdüğü, ayrıca farklı bölgelerde Ukrayna’ya ait toplam 196 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve 18 HIMARS füzesinin önlendiği belirtildi.Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde etkili olan Batı Askeri Grubu birlikleri, DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna ordusun insan gücü ve teçhizatını vurdu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 125’e yakın asker ve 4 otomobil kaybetti.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin 3 bölgesinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi. Ukrayna ordusu bu istikamette 340’a yakın asker, bir tank ve 8 otomobil kaybetti.Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini bozguna uğrattı ve düşmanın hücum grubunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 305’e yakın asker, 2 zırhlı piyade aracı, 2 otomobil ve ABD yapımı bir Paladin kundağı motorlu topçu sistemi olarak kayıtlara geçti.Güney Donetsk istikametinde taktik konumunu pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşman birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna ordusu 105’e yakın asker, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi ve bir BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri ise Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin iki yerleşim bölgesinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın kayıpları 35’e yakın asker, 3 otomobil ve bir BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi olarak gerçekleşti.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 582 uçak, 270 helikopter, 18 bin 734 İHA, 495 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 687 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 264 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 654 sahra ve havan topu ile 20 bin 596 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natodan-bir-itiraf-daha-ukraynadaki-savas-nato-icin-gerekli-1082458121.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Su-27 uçağı düşürdü

21:20 04.04.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Hava savunma sistemlerinin DHC’deki Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 uçağı düşürdüğünü bildirdi.
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verilen bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Hava savunma sistemlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 uçağı düşürdüğü, ayrıca farklı bölgelerde Ukrayna’ya ait toplam 196 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve 18 HIMARS füzesinin önlendiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde etkili olan Batı Askeri Grubu birlikleri, DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna ordusun insan gücü ve teçhizatını vurdu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 125’e yakın asker ve 4 otomobil kaybetti.
Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin 3 bölgesinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi. Ukrayna ordusu bu istikamette 340’a yakın asker, bir tank ve 8 otomobil kaybetti.
Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini bozguna uğrattı ve düşmanın hücum grubunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 305’e yakın asker, 2 zırhlı piyade aracı, 2 otomobil ve ABD yapımı bir Paladin kundağı motorlu topçu sistemi olarak kayıtlara geçti.
Güney Donetsk istikametinde taktik konumunu pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşman birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna ordusu 105’e yakın asker, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi ve bir BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.
Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri ise Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin iki yerleşim bölgesinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın kayıpları 35’e yakın asker, 3 otomobil ve bir BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi olarak gerçekleşti.
Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 582 uçak, 270 helikopter, 18 bin 734 İHA, 495 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 687 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 264 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 654 sahra ve havan topu ile 20 bin 596 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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