https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-genelkurmay-baskanindan-batiya-stratejik-istikrar-uyarisi-1082458974.html

Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan Batı'ya 'stratejik istikrar' uyarısı

Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan Batı'ya 'stratejik istikrar' uyarısı

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov, Batılı ülkelere seslenerek Batı'nın eylemlerinin stratejik istikrarın... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T16:16+0300

2024-04-04T16:16+0300

2024-04-04T16:16+0300

dünya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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rusya savunma bakanlığı

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valeriy gerasimov

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Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda konuşan Gerasimov, Batı'ya 'stratejik istikrar' mesajı gönderdi.Toplantının daha kötüye gitme eğilimine sahip hızla değişen bir askeri ve siyasi ortamda yapıldığına dikkat çeken Gerasimov, "Son dönemdeki olaylar, stratejik istikrarın köklü temellerinin ve uluslararası güvenlik kurumlarının Batı tarafından tutarlı bir şekilde yıkıldığını kanıtlıyor" dedi.Gezegenin çeşitli noktalarında dış güçlerin müdahaleleri sonucunda yeni gerilim noktaları ortaya çıktığını, uluslararası terörün gölge sponsorların desteğiyle önceden olduğu gibi barışın önünde küresel tehdit olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Rus general, şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye

bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, batı, abd, nato