https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-genelkurmay-baskanindan-batiya-stratejik-istikrar-uyarisi-1082458974.html
Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan Batı'ya 'stratejik istikrar' uyarısı
Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan Batı'ya 'stratejik istikrar' uyarısı
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov, Batılı ülkelere seslenerek Batı'nın eylemlerinin stratejik istikrarın... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T16:16+0300
2024-04-04T16:16+0300
2024-04-04T16:16+0300
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Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda konuşan Gerasimov, Batı'ya 'stratejik istikrar' mesajı gönderdi.Toplantının daha kötüye gitme eğilimine sahip hızla değişen bir askeri ve siyasi ortamda yapıldığına dikkat çeken Gerasimov, "Son dönemdeki olaylar, stratejik istikrarın köklü temellerinin ve uluslararası güvenlik kurumlarının Batı tarafından tutarlı bir şekilde yıkıldığını kanıtlıyor" dedi.Gezegenin çeşitli noktalarında dış güçlerin müdahaleleri sonucunda yeni gerilim noktaları ortaya çıktığını, uluslararası terörün gölge sponsorların desteğiyle önceden olduğu gibi barışın önünde küresel tehdit olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Rus general, şunları söyledi:
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bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, batı, abd, nato
bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, batı, abd, nato
Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan Batı'ya 'stratejik istikrar' uyarısı
Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov, Batılı ülkelere seslenerek Batı'nın eylemlerinin stratejik istikrarın temelini yıktığı uyarısında bulundu.
Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda konuşan Gerasimov, Batı'ya 'stratejik istikrar' mesajı gönderdi.
Toplantının daha kötüye gitme eğilimine sahip hızla değişen bir askeri ve siyasi ortamda yapıldığına dikkat çeken Gerasimov, "Son dönemdeki olaylar, stratejik istikrarın köklü temellerinin ve uluslararası güvenlik kurumlarının Batı tarafından tutarlı bir şekilde yıkıldığını kanıtlıyor" dedi.
Gezegenin çeşitli noktalarında dış güçlerin müdahaleleri sonucunda yeni gerilim noktaları ortaya çıktığını, uluslararası terörün gölge sponsorların desteğiyle önceden olduğu gibi barışın önünde küresel tehdit olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Rus general, şunları söyledi:
Bu koşullar altında BDT ülkelerine yönelik meydan okumalar giderek daha gerçekçi ve çeşitli hale geliyor ve bu, iyi teçhiz edilmiş ve eğitilmiş silahlı kuvvetlere sahip olmamızı zorunlu kılıyor.