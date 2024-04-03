https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/israilin-iranin-sam-konsolosluguna-saldirisi-deprem-sandik-1082436436.html

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısı: 'Deprem sandık'

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısı: 'Deprem sandık'

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu tarafından İran'ın Şam Konsolosluğu'na düzenlenen hava saldırısının görgü tanıkları, ilk başta deprem olduğunu sandıklarını ifade etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T17:58+0300

2024-04-03T17:58+0300

2024-04-03T17:58+0300

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İsrail ordusu, Rusya tarafından 'terör saldırısı' olarak tanımlanan bir bombardıman gerçekleştirerek İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmuştu. Sputnik, olay anına tanıklık eden kişilerle konuştu.Özel Al Razi Hastanesi'nde görevli acil servis doktoru Jamil Dzob, patlamalar meydana geldiğinde deprem olduğunu sandıklarını belirterek "Sanki birileri bağırıyordu. Konsolosluk binası tamamen yıkıldı. Onlarca araç hasar aldı" dedi.Çalıştığı hastaneye çok sayıda yaralı geldiğini, zira bunun olay yerine en yakın hastane olduğunu kaydeden Dzob, "Tetkikler, analizler, röntgen, gereken her şeyi yaptık. Tedavi ettiğimiz tüm yaralılar Suriyeliydi. Yabancılar yoktu" ifadelerini kullandı.Konsolosluğun yanındaki binada yaşayan Muhammed adlı görgü tanığı da, yaşadıkları yerine tamamen sivil ve güvenli bir semt olduğunu söyledi.Bu açıdan bakıldığında İsrail'in saldırılarının Suriyelilere karşı olduğunu kaydeden Muhammed, "Siyonist oluşum uluslararası kanunların manasını anlamıyor ve hiçbir uluslararası norma uymuyor" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-israilin-iran-konsolosluguna-saldirisini-kinayan-bmgk-tasarisi-hazirladi-1082425375.html

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