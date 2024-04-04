https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rus-komandolarin-ukrayna-ordusunun-mevziine-duzenledigi-gece-baskini-videoda-goruntulendi-1082471926.html
Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskının görüntüleri yayınlandı
Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskının görüntüleri yayınlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus komandoların, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cephenin Seversk bölgesindeki müstahkem mevkiine düzenlediği gece baskının videosunu... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T20:36+0300
2024-04-04T20:36+0300
2024-04-04T20:38+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlığı açıklamasında, “BMD-2K-AU zırhlı indirme araçları ile hareket eden Tula Hava İndirme Muhafız Birliği Paraşüt Alayı’nın zırhlı grubu, gece vakti belirlenen hedefleri yok etmek için hızlı bir şekilde belirlenen alana hareket etti” ifadelerine yer verildi.Grubun yüksek patlayıcı parça tesirli mühimmat ile düşmana yaklaşık 1 kilometre mesafeden çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Hedefin vurulmasından ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücünün yok edilmesinden sonra, düşmanın karşı ateşini önlemek adına muharebe aracının mürettebatı derhal atış pozisyonunu değiştiriyor” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca zırhlı grubunun başlıca görevinin, düşmanın cephenin bu kısmındaki rotasyonuna izin vermemek olduğu ifade edildi.
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Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskını videoda görüntülendi
Sputnik Türkiye
Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskını videoda görüntülendi
2024-04-04T20:36+0300
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video, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, видео
video, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, видео
Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskının görüntüleri yayınlandı
20:36 04.04.2024 (güncellendi: 20:38 04.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus komandoların, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cephenin Seversk bölgesindeki müstahkem mevkiine düzenlediği gece baskının videosunu yayınladı. Baskın sonucunda bir grup Ukraynalı piyade etkisiz hale getirildi.
Bakanlığı açıklamasında, “BMD-2K-AU zırhlı indirme araçları ile hareket eden Tula Hava İndirme Muhafız Birliği Paraşüt Alayı’nın zırhlı grubu, gece vakti belirlenen hedefleri yok etmek için hızlı bir şekilde belirlenen alana hareket etti” ifadelerine yer verildi.
Grubun yüksek patlayıcı parça tesirli mühimmat ile düşmana yaklaşık 1 kilometre mesafeden çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Hedefin vurulmasından ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücünün yok edilmesinden sonra, düşmanın karşı ateşini önlemek adına muharebe aracının mürettebatı derhal atış pozisyonunu değiştiriyor” vurgusu yapıldı.
Açıklamada ayrıca zırhlı grubunun başlıca görevinin, düşmanın cephenin bu kısmındaki rotasyonuna izin vermemek olduğu ifade edildi.