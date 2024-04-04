https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rus-komandolarin-ukrayna-ordusunun-mevziine-duzenledigi-gece-baskini-videoda-goruntulendi-1082471926.html

Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskının görüntüleri yayınlandı

Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskının görüntüleri yayınlandı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus komandoların, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cephenin Seversk bölgesindeki müstahkem mevkiine düzenlediği gece baskının videosunu... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlığı açıklamasında, “BMD-2K-AU zırhlı indirme araçları ile hareket eden Tula Hava İndirme Muhafız Birliği Paraşüt Alayı’nın zırhlı grubu, gece vakti belirlenen hedefleri yok etmek için hızlı bir şekilde belirlenen alana hareket etti” ifadelerine yer verildi.Grubun yüksek patlayıcı parça tesirli mühimmat ile düşmana yaklaşık 1 kilometre mesafeden çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Hedefin vurulmasından ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücünün yok edilmesinden sonra, düşmanın karşı ateşini önlemek adına muharebe aracının mürettebatı derhal atış pozisyonunu değiştiriyor” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca zırhlı grubunun başlıca görevinin, düşmanın cephenin bu kısmındaki rotasyonuna izin vermemek olduğu ifade edildi.

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Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskını videoda görüntülendi Sputnik Türkiye Rus komandoların Ukrayna ordusunun mevziine düzenlediği gece baskını videoda görüntülendi 2024-04-04T20:36+0300 true PT1M09S

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Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, видео