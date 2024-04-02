Arda Güler ile Ancelotti tartıştı: 'Sinir bozucu'

Türkiye
Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
00:10
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
01:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
02:17
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
03:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
03:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerdeki yankısı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki teknoparkların durumu ve girişimcilerin küresel pazara açılabilmesi için tavsiyeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yerel seçim sonuçlarına yabancıların yorumları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Erken seçim Türkiye gündemine gelecek mi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:32
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240402/arda-guler-ile-ancelotti-tartisti-sinir-bozucusun-1082379569.html
Arda Güler ile Ancelotti tartıştı: 'Sinir bozucu'
Arda Güler ile Ancelotti tartıştı: 'Sinir bozucu'
Sputnik Türkiye
Barcelona'yı şampiyonluk yarışında bir hayli geride bırakan Real Madrid'de, Athletic Bilbao maçında gözler yine Arda Güler'deydi. Ancak Fenerbahçe'nin eski... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:14+0300
2024-04-02T12:22+0300
spor
carlo ancelotti
arda güler
maç
futbol
tartışma
real madrid
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081570597_0:0:2961:1665_1920x0_80_0_0_44be269965116cd4d88395f72fdcca6f.jpg
İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa yürümeye devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 30. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.Real Madrid ile Athletic Bilbao arasında oynanan karşılaşmada Türk futbolseverlerin gözü yine Arda Güler'in üzerindeydi. Mücadeleye yedek başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçı yedek kulübesinde tamamlamak zorunda kaldı. Eflatun beyazlılarda, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Kulübü yakından takip eden Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından hararetli anlar yaşandı. 'Maçtan sonra acil olarak bir araya gelen Güler ve Ancelotti kararı tartıştı' başlığı ile sunulan haberde şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240402/fenerbahce-bilet-satisini-durdurdu-1082369039.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081570597_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_614752b783404f1302d6758b1fced722.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
carlo ancelotti, arda güler, maç, futbol, tartışma, real madrid
carlo ancelotti, arda güler, maç, futbol, tartışma, real madrid

Arda Güler ile Ancelotti tartıştı: 'Sinir bozucu'

12:14 02.04.2024 (güncellendi: 12:22 02.04.2024)
© AA / Burak AkbulutAncelotti ve Arda Güler
Ancelotti ve Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Barcelona'yı şampiyonluk yarışında bir hayli geride bırakan Real Madrid'de, Athletic Bilbao maçında gözler yine Arda Güler'deydi. Ancak Fenerbahçe'nin eski yıldızı, pazar gecesi 1 dakika bile süre alamadı. İspanyol basını, maçın ardından Arda Güler'in büyük bir hararetle Carlo Ancelotti ile tartıştığını yazdı.
İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa yürümeye devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 30. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Real Madrid ile Athletic Bilbao arasında oynanan karşılaşmada Türk futbolseverlerin gözü yine Arda Güler'in üzerindeydi. Mücadeleye yedek başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçı yedek kulübesinde tamamlamak zorunda kaldı. Eflatun beyazlılarda, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.
Kulübü yakından takip eden Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından hararetli anlar yaşandı. 'Maçtan sonra acil olarak bir araya gelen Güler ve Ancelotti kararı tartıştı' başlığı ile sunulan haberde şu ifadeler yer aldı:
"Arda Güler maçın ardından Ancelotti'yle konuştu ve takımdaki durumuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Türk oyuncu, Real Madrid'de fazla oynamıyor ve Bilbao maçın ardından Ancelotti ile, takımdaki durumu hakkında konuşmak istedi.

Arda, hocasına, 'Carlo, sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum' dedi. Türk oyuncu neden bu kadar az dakika oynadığını anlamıyor ama İtalyan hocanın mesajı aynı: Sakin ol...

Arda Güler harika yeteneklere sahip bir futbolcu, Ancelotti ve Real Madrid'in sportif yönetimi de bunu biliyor. Ancak şu anda fiziği elit seviyede değil ve ona zarar veren şey de bu. Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu."
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
SPOR
Fenerbahçe bilet satışını durdurdu: Adana Demirspor maçının biletleri satışa sunulmadı
06:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала