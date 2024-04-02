Arda Güler ile Ancelotti tartıştı: 'Sinir bozucu'

"Arda Güler maçın ardından Ancelotti'yle konuştu ve takımdaki durumuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Türk oyuncu, Real Madrid'de fazla oynamıyor ve Bilbao maçın ardından Ancelotti ile, takımdaki durumu hakkında konuşmak istedi.



Arda, hocasına, 'Carlo, sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum' dedi. Türk oyuncu neden bu kadar az dakika oynadığını anlamıyor ama İtalyan hocanın mesajı aynı: Sakin ol...



Arda Güler harika yeteneklere sahip bir futbolcu, Ancelotti ve Real Madrid'in sportif yönetimi de bunu biliyor. Ancak şu anda fiziği elit seviyede değil ve ona zarar veren şey de bu. Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu."