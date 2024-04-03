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Putin: Rusya’nın yeni bölgelerinin inşasında önemli sonuçlar var
Putin: Rusya’nın yeni bölgelerinin inşasında önemli sonuçlar var
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya bağlanan yeni bölgelerdeki inşa faaliyetlerinde önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T22:05+0300
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Rusya'ya bağlanan yeni bölgelerdeki sosyal tesislerin açılışına video konferans yoluyla katılan Putin, Donbass, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki inşa faaliyetlerinde önemli sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti.Putin, “Donbass ve Novorossiya'nın yeniden inşası ve kalkındırılması, bu bölgelerin Rusya'nın tek sosyo-ekonomik, idari ve eğitim alanına etkili bir şekilde entegrasyonu konusunda gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz zor duruma rağmen konut, yol, sosyal tesis, enerji, altyapı, sağlık, eğitim, kültür ve spor tesisleri inşa ediyor, onarıyor, tarımsal ve endüstriyel üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.Rus lider, Rusya'nın tüm bölgelerinin, federal departmanların ve gönüllülerin yeniden inşa konusunda büyük yardım sağladığını, hükümetin bu çalışmaları koordine ettiğini vurguladı.Putin ayrıca, Donets Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin 2030 yılına kadar yaşam kalitesi ve sosyo-ekonomik kalkınmanın temel göstergeleri açısından Rusya’nın diğer bölgelerinin seviyesine ulaşması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/fransa-savunma-bakani-lecornu-crocus-city-halldaki-teror-saldirisini-kinadi-1082440268.html
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vladimir putin, donbass, zaporojye, herson, rusya
vladimir putin, donbass, zaporojye, herson, rusya

Putin: Rusya’nın yeni bölgelerinin inşasında önemli sonuçlar var

22:05 03.04.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya bağlanan yeni bölgelerdeki inşa faaliyetlerinde önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Rusya'ya bağlanan yeni bölgelerdeki sosyal tesislerin açılışına video konferans yoluyla katılan Putin, Donbass, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki inşa faaliyetlerinde önemli sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti.
Putin, “Donbass ve Novorossiya'nın yeniden inşası ve kalkındırılması, bu bölgelerin Rusya'nın tek sosyo-ekonomik, idari ve eğitim alanına etkili bir şekilde entegrasyonu konusunda gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz zor duruma rağmen konut, yol, sosyal tesis, enerji, altyapı, sağlık, eğitim, kültür ve spor tesisleri inşa ediyor, onarıyor, tarımsal ve endüstriyel üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.
Rus lider, Rusya'nın tüm bölgelerinin, federal departmanların ve gönüllülerin yeniden inşa konusunda büyük yardım sağladığını, hükümetin bu çalışmaları koordine ettiğini vurguladı.
Putin ayrıca, Donets Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin 2030 yılına kadar yaşam kalitesi ve sosyo-ekonomik kalkınmanın temel göstergeleri açısından Rusya’nın diğer bölgelerinin seviyesine ulaşması gerektiğini kaydetti.
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