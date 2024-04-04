https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/beykoz-ilcesinde-ysk-yeniden-sayim-kararini-iptal-etti-gaziosmanpasa-icin-aciklama-yapildi-1082458306.html
Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı
Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Seçimlerin başa baş geçtiği ve 1433 oyla CHP'nin kazandığı İstanbul'un Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T12:41+0300
2024-04-04T12:41+0300
2024-04-04T12:41+0300
beykoz
2024 türkiye yerel seçimleri
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
gaziosmanpaşa
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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İstanbul'da 31 Mart sonrası yaşanan itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Beykoz'da oyların yeniden sayım kararı YSK tarafından iptal edildi. Böylece ilçe AK Parti'den CHP'ye geçmiş oldu.Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabında duyurdu. Çelik paylaşımına, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld" notunu düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylar-yeniden-sayildi-belediye-yeniden-refahtan-ak-partiye-gecti-1082456506.html
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beykoz, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), gaziosmanpaşa, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
beykoz, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), gaziosmanpaşa, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı
Seçimlerin başa baş geçtiği ve 1433 oyla CHP'nin kazandığı İstanbul'un Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu. Bir başka tartışılan ilçe Gaziosmanpaşa'da ise oy sayımları devam ediyor.
İstanbul'da 31 Mart sonrası yaşanan itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Beykoz'da oyların yeniden sayım kararı YSK tarafından iptal edildi. Böylece ilçe AK Parti'den CHP'ye geçmiş oldu.
Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabında duyurdu. Çelik paylaşımına, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld" notunu düştü.