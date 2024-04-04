https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/beykoz-ilcesinde-ysk-yeniden-sayim-kararini-iptal-etti-gaziosmanpasa-icin-aciklama-yapildi-1082458306.html

Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı

Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

Seçimlerin başa baş geçtiği ve 1433 oyla CHP'nin kazandığı İstanbul'un Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T12:41+0300

2024-04-04T12:41+0300

2024-04-04T12:41+0300

beykoz

2024 türkiye yerel seçimleri

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

gaziosmanpaşa

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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İstanbul'da 31 Mart sonrası yaşanan itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Beykoz'da oyların yeniden sayım kararı YSK tarafından iptal edildi. Böylece ilçe AK Parti'den CHP'ye geçmiş oldu.Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabında duyurdu. Çelik paylaşımına, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld" notunu düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylar-yeniden-sayildi-belediye-yeniden-refahtan-ak-partiye-gecti-1082456506.html

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