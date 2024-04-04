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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/beykoz-ilcesinde-ysk-yeniden-sayim-kararini-iptal-etti-gaziosmanpasa-icin-aciklama-yapildi-1082458306.html
Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı
Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Seçimlerin başa baş geçtiği ve 1433 oyla CHP'nin kazandığı İstanbul'un Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T12:41+0300
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beykoz
2024 türkiye yerel seçimleri
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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İstanbul'da 31 Mart sonrası yaşanan itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Beykoz'da oyların yeniden sayım kararı YSK tarafından iptal edildi. Böylece ilçe AK Parti'den CHP'ye geçmiş oldu.Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabında duyurdu. Çelik paylaşımına, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld" notunu düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylar-yeniden-sayildi-belediye-yeniden-refahtan-ak-partiye-gecti-1082456506.html
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beykoz, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), gaziosmanpaşa, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
beykoz, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), gaziosmanpaşa, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler

Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti: Gaziosmanpaşa için açıklama yapıldı

12:41 04.04.2024
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
31 Mart 2024 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / Didem Mente
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Seçimlerin başa baş geçtiği ve 1433 oyla CHP'nin kazandığı İstanbul'un Beykoz ilçesinde YSK, yeniden sayım kararını iptal etti. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu. Bir başka tartışılan ilçe Gaziosmanpaşa'da ise oy sayımları devam ediyor.
İstanbul'da 31 Mart sonrası yaşanan itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Beykoz'da oyların yeniden sayım kararı YSK tarafından iptal edildi. Böylece ilçe AK Parti'den CHP'ye geçmiş oldu.
Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabında duyurdu. Çelik paylaşımına, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld" notunu düştü.
Yerel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Oylar yeniden sayıldı: Belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
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