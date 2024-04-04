https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natonun-yeni-genisleme-dalgasi-hawaii-adalarini-da-kapsayabilir-1082478916.html
‘NATO'nun yeni genişleme dalgası Hawaii Adalarını da kapsayabilir’
‘NATO'nun yeni genişleme dalgası Hawaii Adalarını da kapsayabilir’
Sputnik Türkiye
Newsweek, NATO'nun Hawaii Adaları'nı da sorumluluk alanına dahil edebileceğini aktardı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T21:12+0300
2024-04-04T21:12+0300
2024-04-04T21:13+0300
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ittifak
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Newsweek dergisi, uluslararası ilişkiler uzmanı Alan Mendoza'ya dayandırarak verdiği haberinde, NATO'nun coğrafi konumu nedeniyle ittifaka dahil olmayan Hawaii Adaları'nı da sorumluluk alanına katabileceğini öne sürdü.Mendoza’nın “NATO'nun Kuzey Atlantik'e doğrudan sınırı olmayan ancak yine de onunla bağlantılı diğer demokratik ülkelere doğru genişlediği göz önüne alındığında, en azından ittifakı Hawaii'yi de kapsayacak şekilde genişletmeyi düşünmek mantıklı olacaktır” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Uzman’a göre böyle bir adım, ihtiyaç duyulan bir dönemde Batı'nın ‘artan dayanışmasının bir göstergesi’ olacaktır.50. ABD eyaleti, NATO’nun üye ülkelerinden birine yönelik bir saldırıya toplu tepkiyi öngören Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi kapsamına girmiyor. İttifak belgesi, müttefiklerin yalnızca ‘Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde’ çatışmalar meydana gelmesi durumunda yanıt vermesi gerektiğini belirtiyor. Hawaii bu enlemin güneyinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/macaristan-natonun-100-milyar-dolarlik-yeni-ukrayna-fonuna-sans-tanimadi-1082476955.html
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nato, hawaii, newsweek, ittifak, ittifak
nato, hawaii, newsweek, ittifak, ittifak
‘NATO'nun yeni genişleme dalgası Hawaii Adalarını da kapsayabilir’
21:12 04.04.2024 (güncellendi: 21:13 04.04.2024)
Newsweek, NATO'nun Hawaii Adaları'nı da sorumluluk alanına dahil edebileceğini aktardı.
Newsweek dergisi, uluslararası ilişkiler uzmanı Alan Mendoza'ya dayandırarak verdiği haberinde, NATO'nun coğrafi konumu nedeniyle ittifaka dahil olmayan Hawaii Adaları'nı da sorumluluk alanına katabileceğini öne sürdü.
Mendoza’nın “NATO'nun Kuzey Atlantik'e doğrudan sınırı olmayan ancak yine de onunla bağlantılı diğer demokratik ülkelere doğru genişlediği göz önüne alındığında, en azından ittifakı Hawaii'yi de kapsayacak şekilde genişletmeyi düşünmek mantıklı olacaktır” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Uzman’a göre böyle bir adım, ihtiyaç duyulan bir dönemde Batı'nın ‘artan dayanışmasının bir göstergesi’ olacaktır.
50. ABD eyaleti, NATO’nun üye ülkelerinden birine yönelik bir saldırıya toplu tepkiyi öngören Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi kapsamına girmiyor. İttifak belgesi, müttefiklerin yalnızca ‘Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde’ çatışmalar meydana gelmesi durumunda yanıt vermesi gerektiğini belirtiyor. Hawaii bu enlemin güneyinde yer alıyor.