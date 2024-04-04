https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natonun-kurulusunun-75-yil-donumu--1082474086.html
NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü
Sputnik Türkiye
4 Nisan 1949'da 12 ülkenin kurduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO), 75. yılında 32 ülkeden ouşan bir örgüt haline geldi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T23:38+0300
2024-04-04T23:38+0300
2024-04-04T23:38+0300
multimedya
infografik
nato
abd
washington
isveç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12aa2a48a09237fa2dca61a306d420af.png
NATO, 75 yıl önce 4 Nisan 1949'da Washington'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanmasıyla kuruldu.O zamanlar 12 üyeden oluşan İttifak, geçen ay İsveç’in katılmasıyla üye sayısını 32’ye çıkarmış oldu. 75 yılda on defa genişleyen NATO'nun tarihi, Sputnik'in infografiğinde.
washington
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d15da383533a641e82c494e93ce239cc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, nato, abd, washington, isveç, инфографика
infografik, nato, abd, washington, isveç, инфографика
NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü
4 Nisan 1949'da 12 ülkenin kurduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO), 75. yılında 32 ülkeden ouşan bir örgüt haline geldi.
NATO, 75 yıl önce 4 Nisan 1949'da Washington'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanmasıyla kuruldu.
O zamanlar 12 üyeden oluşan İttifak, geçen ay İsveç’in katılmasıyla üye sayısını 32’ye çıkarmış oldu. 75 yılda on defa genişleyen NATO'nun tarihi, Sputnik'in infografiğinde.