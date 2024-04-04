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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/muhtarlik-secimine-usulsuzluk-iddiasi-tek-katli-evimin-ikinci-katinda-oturan-var--1082479158.html
Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiası: 'Tek katlı evimin ikinci katında oturan var'
Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiası: 'Tek katlı evimin ikinci katında oturan var'
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir kırsal mahallede muhtar adayları ve bazı mahalle sakinleri, mahallerinde muhtarlık seçiminde 'usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle hem sonuca... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T21:39+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
muhtar
31 mart yerel seçimleri
samsun
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Canik ilçesi İmamlar Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 4 muhtar adayı yarıştı. Muhtar adaylarından 2’si seçimden sonra mahallerinde tanımadıkları kişilerin seçim günü oy verdiğini iddia ederek Canik İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. Muhtar adayları ve bazı mahalle sakinleri, mahallede hiç kullanılmayan veya olmayan yerlere ikamet verildiğini, bu şekilde 17 kişinin muhtarlık seçiminde oy kullandığını ileri sürerek, bunlar hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. İmamlar Mahallesi Muhtar Adayı İsmet Adıgüzel, "Biz olayı seçim günü fark edebildik. Hiç tanımadığımız insanlar sandıklarımızda oy kullandı. Buna itiraz ettik. Olumsuz şeyler yaşadık ve bunları İlçe Seçim Kuruluna bildirdik. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Savcılığa da başvurduk. İnsan yaşamayan yerlere ikamet almışlar. Bir fatura götürmeden, kişiyi tanıtmadan, ev sahibinin imzası olmadan kesinlikle nakil alınmaz. Bu usulsüzlük nasıl yapıldı, yetkililerin buna müdahale etmesini istiyoruz. Liste üzerine 375 seçmen, dışarıdan gelen 17 şahıs var. Biz bunların 7-8'ini oy kullanırken gördük. Yabancı olduğunu hissettik. Suluova, Vezirköprü, Amasya gibi şehirlerden gelenler var” dedi. 'Evimin 2. katı yok ama oturan var' İmamlar Mahallesi’nde oturan Adem Altungeyik, “Benim tek katlı evim var. Bana seçim günü akşam amcamın oğlu dedi ki 'senin evde adam görünüyor.' Nüfus müdürlüğüne geldik. Görevli dedi ki 'senin ikinci katın gözüküyor.' Ben de 2. kat yok. '2. katında da bir kişi gözüküyor' dedi. Evin üstünde kat yok, evin üstünde adam var. Bu adam şimdi benim adrese göre bir şey yapsa bunun bedelini ben nasıl ödeyeceğim” diye konuştu. Seçimi kazanan muhtar adayı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-kayserinin-pinarbasi-ilcesinde-secimlerin-tekrarlanmasi-kararina-itiraz-etti-1082477499.html
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muhtar, 31 mart yerel seçimleri, samsun
muhtar, 31 mart yerel seçimleri, samsun

Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiası: 'Tek katlı evimin ikinci katında oturan var'

21:39 04.04.2024 (güncellendi: 21:40 04.04.2024)
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL-AW176943Samsun'da bir kırsal mahallede muhtar adayları ve bazı vatandaşlar, mahallerinde muhtarlık seçiminde 'usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle hem sonuca itiraz etti hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Samsun'da bir kırsal mahallede muhtar adayları ve bazı vatandaşlar, mahallerinde muhtarlık seçiminde 'usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle hem sonuca itiraz etti hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL-AW176943
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Samsun'da bir kırsal mahallede muhtar adayları ve bazı mahalle sakinleri, mahallerinde muhtarlık seçiminde 'usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle hem sonuca itiraz etti hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Canik ilçesi İmamlar Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 4 muhtar adayı yarıştı. Muhtar adaylarından 2’si seçimden sonra mahallerinde tanımadıkları kişilerin seçim günü oy verdiğini iddia ederek Canik İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.
Muhtar adayları ve bazı mahalle sakinleri, mahallede hiç kullanılmayan veya olmayan yerlere ikamet verildiğini, bu şekilde 17 kişinin muhtarlık seçiminde oy kullandığını ileri sürerek, bunlar hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

İmamlar Mahallesi Muhtar Adayı İsmet Adıgüzel, "Biz olayı seçim günü fark edebildik. Hiç tanımadığımız insanlar sandıklarımızda oy kullandı. Buna itiraz ettik. Olumsuz şeyler yaşadık ve bunları İlçe Seçim Kuruluna bildirdik. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Savcılığa da başvurduk. İnsan yaşamayan yerlere ikamet almışlar. Bir fatura götürmeden, kişiyi tanıtmadan, ev sahibinin imzası olmadan kesinlikle nakil alınmaz. Bu usulsüzlük nasıl yapıldı, yetkililerin buna müdahale etmesini istiyoruz. Liste üzerine 375 seçmen, dışarıdan gelen 17 şahıs var. Biz bunların 7-8'ini oy kullanırken gördük. Yabancı olduğunu hissettik. Suluova, Vezirköprü, Amasya gibi şehirlerden gelenler var” dedi.


'Evimin 2. katı yok ama oturan var'

İmamlar Mahallesi’nde oturan Adem Altungeyik, “Benim tek katlı evim var. Bana seçim günü akşam amcamın oğlu dedi ki 'senin evde adam görünüyor.' Nüfus müdürlüğüne geldik. Görevli dedi ki 'senin ikinci katın gözüküyor.' Ben de 2. kat yok. '2. katında da bir kişi gözüküyor' dedi. Evin üstünde kat yok, evin üstünde adam var. Bu adam şimdi benim adrese göre bir şey yapsa bunun bedelini ben nasıl ödeyeceğim” diye konuştu.

Seçimi kazanan muhtar adayı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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