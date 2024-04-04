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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-kayserinin-pinarbasi-ilcesinde-secimlerin-tekrarlanmasi-kararina-itiraz-etti-1082477499.html
CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itiraz etti
CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itiraz etti
Sputnik Türkiye
CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazda bulundu. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T20:26+0300
2024-04-04T20:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
kayyum
kayseri
pınarbaşı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, itiraz öncesi, Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Pınarbaşı'nda halkın teveccühüyle Deniz Yağan'ın seçimi kazandığını belirtti.Belediye başkan adaylarının, 319 oy farkla kazandığı yarışın gasbedilmek üzere olduğunu öne süren Adem, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.Islak imzalı belgelerin ellerinde olduğunu dile getiren Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP'nin Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan ise 14 sandık için itirazda bulunulduğunu, temsilcilerin önünde açılan sandıklarda sayım yapıldığını ve itiraz eden avukatlar dahil herkesin imzasıyla sonuçlara ilişkin tutanak tutulduğunu iddia etti.Konuşmaların ardından Adem ile il ve ilçe yönetimi, İlçe Seçim Kurulunun, seçimlerin tekrarlanması yönündeki kararına itiraz ettikleri dilekçelerini, İl Seçim Kurulu'na sundu.CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer de Adem'e eşlik etti.CHP'den kayyum talebiCHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyeye geçici süreyle kayyum atanması talep edilerek, şunlar kaydedildi:31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da verdiği karar ile mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/chpnin-kazandigi-kayserinin-pinarbasi-ilcesinde-secim-iptal-edildi-1082439925.html
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kayyum, kayseri, pınarbaşı
kayyum, kayseri, pınarbaşı

CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itiraz etti

20:26 04.04.2024
© İHA / OKAN GENÇ-AW174148Seçim - oy pusulası - sandık
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA / OKAN GENÇ-AW174148
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CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, itiraz öncesi, Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Pınarbaşı'nda halkın teveccühüyle Deniz Yağan'ın seçimi kazandığını belirtti.
Belediye başkan adaylarının, 319 oy farkla kazandığı yarışın gasbedilmek üzere olduğunu öne süren Adem, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Islak imzalı belgelerin ellerinde olduğunu dile getiren Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:
"MHP'nin sandıktaki görevlisi imzasını atmış, İYİ Parti'ninki atmış, diğer siyasi partilerin temsilcileri imzayı atmış tutanağa. Tutanaklardaki sonuçlarla oy çuvallarında çıkan sonuçlar birebir örtüşüyor. İtiraz ediliyor, tekrar sayılıyor, birebir örtüşüyor. Demek ki burada bir gasp yok. Burada Deniz başkanın belediye başkanlığını kazandığının açık belgesi vardır. Biz burada ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz. Halkın iradesine ipotek koymayın."
CHP'nin Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan ise 14 sandık için itirazda bulunulduğunu, temsilcilerin önünde açılan sandıklarda sayım yapıldığını ve itiraz eden avukatlar dahil herkesin imzasıyla sonuçlara ilişkin tutanak tutulduğunu iddia etti.
Konuşmaların ardından Adem ile il ve ilçe yönetimi, İlçe Seçim Kurulunun, seçimlerin tekrarlanması yönündeki kararına itiraz ettikleri dilekçelerini, İl Seçim Kurulu'na sundu.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer de Adem'e eşlik etti.

CHP'den kayyum talebi

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyeye geçici süreyle kayyum atanması talep edilerek, şunlar kaydedildi:
"Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulunun kararı ile Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinin iptaline ve seçimlerin 2 Haziran 2024'te yapılmasına karar verilmiştir. İptal edilen seçimler doğrultusunda itiraz süreçleri devam etmekte olup, itirazların inceleneceği süreç içerisinde, Pınarbaşı Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı tarafından yönetilmeyeceği, tarafımıza gelen ihbarlar doğrultusunda, belediye içerisinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddia edildiği hususu dikkate alınarak acilen ve tedbiren 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 45, 46. maddeleri gereğince, Pınarbaşı Belediyesi'ne belediye başkanı görevlendirilmesi (kayyum) için başvurumuz Kayseri Valiliğine iletilmiştir."
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da verdiği karar ile mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.
CHP seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
CHP'nin kazandığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim iptal edildi
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