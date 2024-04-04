https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-kayserinin-pinarbasi-ilcesinde-secimlerin-tekrarlanmasi-kararina-itiraz-etti-1082477499.html

CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itiraz etti

CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itiraz etti

Sputnik Türkiye

CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazda bulundu. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T20:26+0300

2024-04-04T20:26+0300

2024-04-04T20:26+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

kayyum

kayseri

pınarbaşı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, itiraz öncesi, Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Pınarbaşı'nda halkın teveccühüyle Deniz Yağan'ın seçimi kazandığını belirtti.Belediye başkan adaylarının, 319 oy farkla kazandığı yarışın gasbedilmek üzere olduğunu öne süren Adem, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.Islak imzalı belgelerin ellerinde olduğunu dile getiren Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP'nin Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan ise 14 sandık için itirazda bulunulduğunu, temsilcilerin önünde açılan sandıklarda sayım yapıldığını ve itiraz eden avukatlar dahil herkesin imzasıyla sonuçlara ilişkin tutanak tutulduğunu iddia etti.Konuşmaların ardından Adem ile il ve ilçe yönetimi, İlçe Seçim Kurulunun, seçimlerin tekrarlanması yönündeki kararına itiraz ettikleri dilekçelerini, İl Seçim Kurulu'na sundu.CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer de Adem'e eşlik etti.CHP'den kayyum talebiCHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyeye geçici süreyle kayyum atanması talep edilerek, şunlar kaydedildi:31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da verdiği karar ile mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/chpnin-kazandigi-kayserinin-pinarbasi-ilcesinde-secim-iptal-edildi-1082439925.html

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