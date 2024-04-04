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MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
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Askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine MSB'den açıklama
Askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine MSB'den açıklama
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin " 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T15:31+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin ziyaretinde neler görüşüldüğüne dair sorulara ise "Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/msb-5-super-mushshak-ucagi-2-ana-jet-us-komutanligi-envanterine-katildi-1082009434.html
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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, asker, oy, oy kullanma
milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, asker, oy, oy kullanma

Askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine MSB'den açıklama

15:31 04.04.2024
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin "
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir."
Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin ziyaretinde neler görüşüldüğüne dair sorulara ise "Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." yanıtını verdi.
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