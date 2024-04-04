https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/askerlerin-toplu-oy-kullanma-goruntulerine-msbden-aciklama-1082466629.html

Askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine MSB'den açıklama

Askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine MSB'den açıklama

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin " 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:31+0300

2024-04-04T15:31+0300

2024-04-04T15:31+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

asker

oy

oy kullanma

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin ziyaretinde neler görüşüldüğüne dair sorulara ise "Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/msb-5-super-mushshak-ucagi-2-ana-jet-us-komutanligi-envanterine-katildi-1082009434.html

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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, asker, oy, oy kullanma