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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/erdal-besikcioglu-secim-sonuclarini-erik-dali-ile-kutladi-1082363658.html
Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ ile kutladı
Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ ile kutladı
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ oynayarak kutladı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T18:49+0300
2024-04-01T18:49+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı CHP, "Behzat Ç" karakteriyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi.Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıktan 1'inci çıktı.Beşikçioğlu, 202 bin 853 oy ile yüzde 56,58'lik oy oranına ulaştı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise 116 bin 954 oy alarak yüzde 32,62'de kaldı ve yarışta 2'nci sırada yer aldı.464 bin 643 seçmenin bulunduğu ilçede seçime katılım oranı yüzde 79,73 olarak gerçekleşti.Erik dalı ile kutlamaBeşikçiooğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.İlk kez 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanlığı’na seçilen Demirel, 2004 seçiminde AK Parti adayına karşı kaybetti.2009'da MHP'den tekrar seçilen Demirel, 2014 ve 2019 seçimini de kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-secim-sonuclari-ilce-ilce-oy-oranlari-1082338248.html
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erik dalı, erik dalı gevrektir, erdal beşikçioğlu, etimesgut, etimesgut seçim 2024, etimesgut seçim sonuçları, ankara farkı
erik dalı, erik dalı gevrektir, erdal beşikçioğlu, etimesgut, etimesgut seçim 2024, etimesgut seçim sonuçları, ankara farkı

Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ ile kutladı

18:49 01.04.2024
© AA / Muhammed Abdullah KurtarErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ oynayarak kutladı.
Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı CHP, "Behzat Ç" karakteriyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi.

Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıktan 1'inci çıktı.

Beşikçioğlu, 202 bin 853 oy ile yüzde 56,58'lik oy oranına ulaştı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise 116 bin 954 oy alarak yüzde 32,62'de kaldı ve yarışta 2'nci sırada yer aldı.

464 bin 643 seçmenin bulunduğu ilçede seçime katılım oranı yüzde 79,73 olarak gerçekleşti.

Erik dalı ile kutlama

Beşikçiooğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.

İlk kez 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanlığı’na seçilen Demirel, 2004 seçiminde AK Parti adayına karşı kaybetti.

2009'da MHP'den tekrar seçilen Demirel, 2014 ve 2019 seçimini de kazanmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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