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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kuran-i-kerimi-yakan-momika-norvecten-sinir-disi-edilecek-1082480818.html
Kur'an-ı Kerim'i yakan Momika, Norveç'ten sınır dışı edilecek
Kur'an-ı Kerim'i yakan Momika, Norveç'ten sınır dışı edilecek
Sputnik Türkiye
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle bilinen Iraklı Salwan Momika'nın, iltica talebinde bulunduğu Norveç'te tutuklandığı ve sınır dışı edileceği... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T23:10+0300
2024-04-04T23:10+0300
dünya
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salwan momika
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İsveç Göç Temyiz Mahkemesi tarafından 27 Mart'ta İsveç'ten sınır dışı edilme kararı onanan Salwan Momika'nın Norveç'e giderek yaptığı iltica talebi reddedildi.Norveç Göç Ofisi'nden yapılan açıklamada, Momika'nın 28 Mart'ta ilticasının kabul edilmediği, bu yüzden sınır dışı edilmesi amacıyla tutuklandığı belirtildi.Açıklamada, Dublin Sığınma Anlaşması gereği Momika'nın ilk iltica ettiği yer olan İsveç'e iadesine karar verildiği aktarıldı.İsveç Göçmenler Ofisi Müdürü Jesper Tengroth, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, Norveç'in Momika hakkında verdiği kararı kabul ettiklerini, Dublin Sığınma Anlaşması gereği Momika'nın İsveç'e teslim edileceğini söyledi.İsveç'te Momika'nın çalışma ve oturma izni uzatılmamıştıİsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Göç Mahkemesi'nin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.Momika ise Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e gittiğini ve Norveç'e iltica edeceğini söylemişti.İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisinin sınır dışı kararını onadığını açıklamıştı. Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesi'ne götürmüştü.İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriSalwan Momika, başkent Stockholm'de geçen Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.Momika'nın eylemlerinin ardından Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/danimarkada-kuran-i-kerim-ve-kutsal-kitaplarin-yakilmasini-yasaklayan-kanun-tasarisi-kabul-edildi-1078196893.html
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isveç, salwan momika, irak, irak, iltica, iltica, sınır dışı
isveç, salwan momika, irak, irak, iltica, iltica, sınır dışı

Kur'an-ı Kerim'i yakan Momika, Norveç'ten sınır dışı edilecek

23:10 04.04.2024
© AFP 2023 / OSCAR OLSSONİsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika
İsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / OSCAR OLSSON
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle bilinen Iraklı Salwan Momika'nın, iltica talebinde bulunduğu Norveç'te tutuklandığı ve sınır dışı edileceği bildirildi. Norveç'te iltica talebi kabul edilmeyen Momika, İsveç'e geri gönderilecek
İsveç Göç Temyiz Mahkemesi tarafından 27 Mart'ta İsveç'ten sınır dışı edilme kararı onanan Salwan Momika'nın Norveç'e giderek yaptığı iltica talebi reddedildi.
Norveç Göç Ofisi'nden yapılan açıklamada, Momika'nın 28 Mart'ta ilticasının kabul edilmediği, bu yüzden sınır dışı edilmesi amacıyla tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, Dublin Sığınma Anlaşması gereği Momika'nın ilk iltica ettiği yer olan İsveç'e iadesine karar verildiği aktarıldı.
İsveç Göçmenler Ofisi Müdürü Jesper Tengroth, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, Norveç'in Momika hakkında verdiği kararı kabul ettiklerini, Dublin Sığınma Anlaşması gereği Momika'nın İsveç'e teslim edileceğini söyledi.

İsveç'te Momika'nın çalışma ve oturma izni uzatılmamıştı

İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Göç Mahkemesi'nin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.
Momika ise Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e gittiğini ve Norveç'e iltica edeceğini söylemişti.
İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.
Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisinin sınır dışı kararını onadığını açıklamıştı. Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesi'ne götürmüştü.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri

Salwan Momika, başkent Stockholm'de geçen Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.
Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.
Momika'nın eylemlerinin ardından Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
DÜNYA
Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı
7 Aralık 2023, 18:53
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