https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kimse-gercegiyle-ayirt-edemiyor-oturdugu-yerden-aylik-606-bin-tlyi-nasil-kazandigini-anlatti-1082448632.html

Kimse gerçeğiyle ayırt edemiyor: Oturduğu yerden aylık 606 bin TL'yi nasıl kazandığını anlattı

Kimse gerçeğiyle ayırt edemiyor: Oturduğu yerden aylık 606 bin TL'yi nasıl kazandığını anlattı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformlarında yapay zeka modellerinin etkisi her geçen gün daha fazla hissedilir hale gelirken, özellikle Lily Rain gibi popüler yapay zeka... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T08:03+0300

2024-04-04T08:03+0300

2024-04-04T08:03+0300

yaşam

kazanç

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internet fenomeni

lily rain

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Sosyal medya platformlarında yapay zeka modellerinin etkisi her geçen gün daha fazla hissedilir hale gelirken, bu fenomenlerin kazançları da dikkat çekiyor. Özellikle Lily Rain gibi popüler yapay zeka fenomenleri, platformlarda yüksek gelir elde ederek adlarından söz ettiriyor. Elbette bu yapay zekayı yöneten ve üzerinden para kazanan 'gerçek insanlar' mevcut. Yani, sizin de bir yapay zeka fenomeni oluşturup onu ünlü etmeniz hiç de zor değil.Lily Rain, yapay zeka modelleri arasında en popüler isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayda 15 bin sterlin (yaklaşık 607 bin TL) kazanan bu fenomen, sosyal medya platformlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.Yapay zeka fenomenleri, kullanıcılar tarafından ilgi gören içerikler üreterek, reklam gelirleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla yüksek kazançlar elde ediyorlar. Bu durum, sosyal medya üzerindeki yapay zeka varlıklarının giderek artan önemini ve etkisini gösteriyor.Lily Rain gibi yapay zeka fenomenlerinin kazançları, dijital platformlarda yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artmaya devam ediyor. Bu trend, sosyal medya ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından dikkatle izleniyor.Yapay zeka programı sayesinde Rain birbirinden farklı iklimlerde yerlerde hayranlarının karşısına çıkıyor.Yapay Zeka Fenomeni Lily Rain nasıl para kazanıyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/yeni-yerli-otomobilin-fiyatlari-belli-oldu-29-ekimde-piyasaya-cikmaya-hazirlaniyor-1082447817.html

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