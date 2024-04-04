https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/israilli-ordusuna-gazzede-eli-silah-tutabilen-herkesi-vur-emri-verildigi-iddiasi-1082462575.html
İsrail ordusuna Gazze'de ‘eli silah tutabilen herkesi vur’ emri verildiği iddiası
İsrail ordusuna Gazze'de ‘eli silah tutabilen herkesi vur’ emri verildiği iddiası
Sputnik Türkiye
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri İsrailli Barak Ravid, Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına benzer şekilde 3 İsrailli... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T14:05+0300
2024-04-04T14:05+0300
2024-04-04T14:21+0300
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ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri ve CNN'in Siyaset ve Dış Politika Analisti İsrailli Barak Ravid, ABD'li yayın kuruluşu CNN'e ABD merkezli WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunurken, sunucunun, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun WCK çalışanlarının öldürülmesinde kasıt olmadığını savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur" ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:‘İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil’Ravid, İsrailli rehineleri vuran askerlerle aynı birlikte görev yapan İsrailli yedek subayla konuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-33-bini-gecti-1082455338.html
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İsrail ordusuna Gazze'de ‘eli silah tutabilen herkesi vur’ emri verildiği iddiası
14:05 04.04.2024 (güncellendi: 14:21 04.04.2024)
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri İsrailli Barak Ravid, Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına benzer şekilde 3 İsrailli rehinenin ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen öldürüldüğünü anımsatarak, İsrailli bir yedek subayın kendisine ‘eli silah tutabilecek herkesi vurun’ emri aldıklarını söylediğini belirtti.
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri ve CNN'in Siyaset ve Dış Politika Analisti İsrailli Barak Ravid, ABD'li yayın kuruluşu CNN'e ABD merkezli WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunurken, sunucunun, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun WCK çalışanlarının öldürülmesinde kasıt olmadığını savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur" ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:
Bu olay sürpriz olmamalı. Hatırlarsınız, birkaç hafta önce kendilerini kaçıranlardan kaçmayı başaran 3 İsrailli rehine, ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen üzerlerine ateş açan İsrail askerlerince öldürülmüştü.
‘İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil’
Ravid, İsrailli rehineleri vuran askerlerle aynı birlikte görev yapan İsrailli yedek subayla konuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
Bana 'sahadaki komutanlardan gelen emirlerin savaşma çağındaki herkesi vurmak' olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ancak İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil. Günün sonunda tabur komutanı ya da tugay komutanı, bu saldırıyı kimin onayladığını bilmiyorum, Tel Aviv'deki İsrail ordusundan gelen emirleri farklı yorumluyor.