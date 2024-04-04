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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/israilli-ordusuna-gazzede-eli-silah-tutabilen-herkesi-vur-emri-verildigi-iddiasi-1082462575.html
İsrail ordusuna Gazze'de ‘eli silah tutabilen herkesi vur’ emri verildiği iddiası
İsrail ordusuna Gazze'de ‘eli silah tutabilen herkesi vur’ emri verildiği iddiası
Sputnik Türkiye
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri İsrailli Barak Ravid, Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına benzer şekilde 3 İsrailli... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T14:05+0300
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ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri ve CNN'in Siyaset ve Dış Politika Analisti İsrailli Barak Ravid, ABD'li yayın kuruluşu CNN'e ABD merkezli WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunurken, sunucunun, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun WCK çalışanlarının öldürülmesinde kasıt olmadığını savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur" ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:‘İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil’Ravid, İsrailli rehineleri vuran askerlerle aynı birlikte görev yapan İsrailli yedek subayla konuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-33-bini-gecti-1082455338.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), cnn, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, ortadoğu, soykırım, filistin, filistin sorunu

İsrail ordusuna Gazze'de ‘eli silah tutabilen herkesi vur’ emri verildiği iddiası

14:05 04.04.2024 (güncellendi: 14:21 04.04.2024)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail asker ordu Gazze
İsrail asker ordu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / Mostafa Alkharouf
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ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri İsrailli Barak Ravid, Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına benzer şekilde 3 İsrailli rehinenin ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen öldürüldüğünü anımsatarak, İsrailli bir yedek subayın kendisine ‘eli silah tutabilecek herkesi vurun’ emri aldıklarını söylediğini belirtti.
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri ve CNN'in Siyaset ve Dış Politika Analisti İsrailli Barak Ravid, ABD'li yayın kuruluşu CNN'e ABD merkezli WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunurken, sunucunun, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun WCK çalışanlarının öldürülmesinde kasıt olmadığını savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur" ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:
Bu olay sürpriz olmamalı. Hatırlarsınız, birkaç hafta önce kendilerini kaçıranlardan kaçmayı başaran 3 İsrailli rehine, ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen üzerlerine ateş açan İsrail askerlerince öldürülmüştü.

‘İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil’

Ravid, İsrailli rehineleri vuran askerlerle aynı birlikte görev yapan İsrailli yedek subayla konuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

Bana 'sahadaki komutanlardan gelen emirlerin savaşma çağındaki herkesi vurmak' olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ancak İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil. Günün sonunda tabur komutanı ya da tugay komutanı, bu saldırıyı kimin onayladığını bilmiyorum, Tel Aviv'deki İsrail ordusundan gelen emirleri farklı yorumluyor.

İsrail ordusu Gazze saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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11:32
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