https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-33-bini-gecti-1082455338.html
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 33 bini geçti
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 33 bini geçti
Sputnik Türkiye
Ateşkes çağrılarına kulak asmayan İsrail’in 181 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 33 bin 37’ye yükselirken, son 10... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T11:32+0300
2024-04-04T11:32+0300
2024-04-04T11:32+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yanasürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte 62 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 91 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 75 bin 668'e ulaştığı bildirildi.Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.Arap Birliği Konseyinden BMGK'ye İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlama çağrısıArap Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu.Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Konseyinde daimi delegeler düzeyinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ele alındı.Moritanya liderliğinde düzenlenen toplantıda BM'nin 7'nci maddesi doğrultusunda İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını sağlayacak karar alınması çağrısında bulunuldu.BMGK'den de İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini sağlamasının talep edildiği toplantıda, bunun da BM'nin 7. maddesinin yanı sıra BMGK'nin ilgili kararları ve uluslararası insancıl hukuk doğrultusundaki mekanizmayla olması gerektiğine işaret edildi.Konseyin açıklamasında, İsrail'in Refah şehrine kara harekatı başlatmasının feci sonuçlarının olacağı ve bunun sonucunda Filistinlilerin acımasız katliamlara maruz kalacağı ve zorla yerlerinden edileceği uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-abd-ve-ingiltere-bmgknin-iran-konsolosluguna-saldiriyla-ilgili-aciklamasini-gormezden-geldi-1082446703.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 33 bini geçti
Ateşkes çağrılarına kulak asmayan İsrail’in 181 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 33 bin 37’ye yükselirken, son 10 günde 704 kişi can verdi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yanasürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte 62 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 91 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 75 bin 668'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
Arap Birliği Konseyinden BMGK'ye İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlama çağrısı
Arap Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu.
Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Konseyinde daimi delegeler düzeyinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ele alındı.
Moritanya liderliğinde düzenlenen toplantıda BM'nin 7'nci maddesi doğrultusunda İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını sağlayacak karar alınması çağrısında bulunuldu.
BMGK'den de İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini sağlamasının talep edildiği toplantıda, bunun da BM'nin 7. maddesinin yanı sıra BMGK'nin ilgili kararları ve uluslararası insancıl hukuk doğrultusundaki mekanizmayla olması gerektiğine işaret edildi.
Konseyin açıklamasında, İsrail'in Refah şehrine kara harekatı başlatmasının feci sonuçlarının olacağı ve bunun sonucunda Filistinlilerin acımasız katliamlara maruz kalacağı ve zorla yerlerinden edileceği uyarısında bulunuldu.