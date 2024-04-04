https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ingiliz-uzman-polonyali-bir-general-donbasstaki-fuze-saldirisinda-oldu-1082445460.html

İngiliz uzman: Polonyalı bir general Donbass'taki füze saldırısında öldü

İngiliz uzman: Polonyalı bir general Donbass'taki füze saldırısında öldü

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Merkouris, Ukrayna tarafında savaşan Polonyalı bir generalin Donbass'a düzenlenen füze saldırısı sonucu öldüğünü söyledi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

polonya

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri Duran adlı YouTube kanalına değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Merkouris, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Polonyalı bir generalin Donbass'a düzenlenen füze saldırısı sonucu öldüğünü söyledi.Merkouris, “Rusya, hemen her gün Ukrayna'daki karar alma merkezlerine, Ukrayna Güvenlik Servisi ve istihbaratının sığınak ve karargahlarına yoğun saldırılar düzenliyor. Bu saldırılardan birinde Polonyalı bir generalin öldürüldüğüne dair bilgi var” dedi.Uzman ayrıca, mart ayında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve topçu birimlerinin yoğun saldırıları sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çok büyük kayıplar verdiğini de ekledi.

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