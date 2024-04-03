https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zelenskiyin-rusyada-yeni-seferberlik-oldugu-sozlerine-kremlinden-yalanlama-1082443130.html

Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama

Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözlerinin doğruyu yansıtmadığını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T23:41+0300

2024-04-03T23:41+0300

2024-04-03T23:41+0300

ukrayna krizi

kremlin

kremlin

dmitriy peskov

rusya

vladimir zelenskiy

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözleri yalanladı.Peskov, ilgili soruya, “Bu doğru değil” yanıtını verdi.Daha önce Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre Zelenskiy, bugünkü açıklamasında Rusya’nın 1 Haziran’a kadar ek olarak 300 bin asker seferber etmeye hazırlandığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ukrayna-disisleri-bakani-kulebanin-muzakere-aciklamasina-kremlinden-yanit-1082212817.html

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