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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zelenskiyin-rusyada-yeni-seferberlik-oldugu-sozlerine-kremlinden-yalanlama-1082443130.html
Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama
Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözlerinin doğruyu yansıtmadığını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözleri yalanladı.Peskov, ilgili soruya, “Bu doğru değil” yanıtını verdi.Daha önce Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre Zelenskiy, bugünkü açıklamasında Rusya’nın 1 Haziran’a kadar ek olarak 300 bin asker seferber etmeye hazırlandığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ukrayna-disisleri-bakani-kulebanin-muzakere-aciklamasina-kremlinden-yanit-1082212817.html
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Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama

23:41 03.04.2024
© Sputnik / Алексей МайшевKremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi
Kremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözlerinin doğruyu yansıtmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözleri yalanladı.
Peskov, ilgili soruya, “Bu doğru değil” yanıtını verdi.
Daha önce Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre Zelenskiy, bugünkü açıklamasında Rusya’nın 1 Haziran’a kadar ek olarak 300 bin asker seferber etmeye hazırlandığını iddia etmişti.
Kremlin- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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