https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zelenskiyin-rusyada-yeni-seferberlik-oldugu-sozlerine-kremlinden-yalanlama-1082443130.html
Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama
Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözlerinin doğruyu yansıtmadığını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T23:41+0300
2024-04-03T23:41+0300
2024-04-03T23:41+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözleri yalanladı.Peskov, ilgili soruya, “Bu doğru değil” yanıtını verdi.Daha önce Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre Zelenskiy, bugünkü açıklamasında Rusya’nın 1 Haziran’a kadar ek olarak 300 bin asker seferber etmeye hazırlandığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ukrayna-disisleri-bakani-kulebanin-muzakere-aciklamasina-kremlinden-yanit-1082212817.html
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Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu sözlerine Kremlin’den yalanlama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözlerinin doğruyu yansıtmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’da yeni seferberlik olduğu şeklindeki sözleri yalanladı.
Peskov, ilgili soruya, “Bu doğru değil” yanıtını verdi.
Daha önce Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre Zelenskiy, bugünkü açıklamasında Rusya’nın 1 Haziran’a kadar ek olarak 300 bin asker seferber etmeye hazırlandığını iddia etmişti.