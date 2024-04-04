https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-natonun-varolusunun-mesru-bir-nedeni-yok-1082466335.html
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok
Sputnik Türkiye
NATO’nun dünya barışına katkıda bulunacak gerçek bir misyona sahip olmadığını ve tek amacının genişleme olduğunu söyleyen Scott Ritter, genişlemenin, ittifakın... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T18:00+0300
2024-04-04T18:00+0300
2024-04-04T18:00+0300
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok. ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika hedeflerine ulaşması dışında hiçbir meşru işlevi yok. NATO’nun genişlemesi de tam olarak bununla ilgili” dedi.ABD’nin, kuruluşunun en başında ittifakın doğuya doğru bir inç bile genişlemeyeceği sözünü verdiğini, ama önce Sovyetler Birliği, sonra Rusya’yı aldattığını ve üye sayısını artırmaya devam ettiğini anımsatan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Halihazırda NATO’nun hiçbir üyesinin Rusya’ya karşı koyabilecek orduya sahip olmadığını ve büyük kara savaşını yürütebilecek orduyu bulundurmaya göze alamayacağını dile getiren Ritter, “NATO, NATO olmayı göze alamaz, bu da nihayetinde iflas edip ortadan kalkacağı anlamına gelir” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natodan-bir-itiraf-daha-ukraynadaki-savas-nato-icin-gerekli-1082458121.html
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nato, rusya, sovyetler birliği, sscb, savunma, blok, abd, abd hegemonyası, scott ritter, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
nato, rusya, sovyetler birliği, sscb, savunma, blok, abd, abd hegemonyası, scott ritter, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok
NATO’nun dünya barışına katkıda bulunacak gerçek bir misyona sahip olmadığını ve tek amacının genişleme olduğunu söyleyen Scott Ritter, genişlemenin, ittifakın varoluşu için meşru bir sebep olmadığını kaydetti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok. ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika hedeflerine ulaşması dışında hiçbir meşru işlevi yok. NATO’nun genişlemesi de tam olarak bununla ilgili” dedi.
ABD’nin, kuruluşunun en başında ittifakın doğuya doğru bir inç bile genişlemeyeceği sözünü verdiğini, ama önce Sovyetler Birliği, sonra Rusya’yı aldattığını ve üye sayısını artırmaya devam ettiğini anımsatan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“NATO, Frankenstein’ın kontrolden çıkmış canavarı gibi. Rusya ayağa kalktı ve artık buna tahammül etmeyeceğini, Ukrayna ve Gürcistan'ın yapıya dahil edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla bugün NATO’nun dünya barışına katkıda bulunacak bir misyonu yok.
Halihazırda NATO’nun hiçbir üyesinin Rusya’ya karşı koyabilecek orduya sahip olmadığını ve büyük kara savaşını yürütebilecek orduyu bulundurmaya göze alamayacağını dile getiren Ritter, “NATO, NATO olmayı göze alamaz, bu da nihayetinde iflas edip ortadan kalkacağı anlamına gelir” diye ekledi.