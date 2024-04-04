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MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
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Eski ABD istihbaratçısı Ritter: NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok
Sputnik Türkiye
NATO’nun dünya barışına katkıda bulunacak gerçek bir misyona sahip olmadığını ve tek amacının genişleme olduğunu söyleyen Scott Ritter, genişlemenin, ittifakın... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok. ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika hedeflerine ulaşması dışında hiçbir meşru işlevi yok. NATO’nun genişlemesi de tam olarak bununla ilgili” dedi.ABD’nin, kuruluşunun en başında ittifakın doğuya doğru bir inç bile genişlemeyeceği sözünü verdiğini, ama önce Sovyetler Birliği, sonra Rusya’yı aldattığını ve üye sayısını artırmaya devam ettiğini anımsatan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Halihazırda NATO’nun hiçbir üyesinin Rusya’ya karşı koyabilecek orduya sahip olmadığını ve büyük kara savaşını yürütebilecek orduyu bulundurmaya göze alamayacağını dile getiren Ritter, “NATO, NATO olmayı göze alamaz, bu da nihayetinde iflas edip ortadan kalkacağı anlamına gelir” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natodan-bir-itiraf-daha-ukraynadaki-savas-nato-icin-gerekli-1082458121.html
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nato, rusya, sovyetler birliği, sscb, savunma, blok, abd, abd hegemonyası, scott ritter, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
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Eski ABD istihbaratçısı Ritter: NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok

18:00 04.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDNATO Genel Sekreteri Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO’nun dünya barışına katkıda bulunacak gerçek bir misyona sahip olmadığını ve tek amacının genişleme olduğunu söyleyen Scott Ritter, genişlemenin, ittifakın varoluşu için meşru bir sebep olmadığını kaydetti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “NATO’nun varoluşunun meşru bir nedeni yok. ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika hedeflerine ulaşması dışında hiçbir meşru işlevi yok. NATO’nun genişlemesi de tam olarak bununla ilgili” dedi.
ABD’nin, kuruluşunun en başında ittifakın doğuya doğru bir inç bile genişlemeyeceği sözünü verdiğini, ama önce Sovyetler Birliği, sonra Rusya’yı aldattığını ve üye sayısını artırmaya devam ettiğini anımsatan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“NATO, Frankenstein’ın kontrolden çıkmış canavarı gibi. Rusya ayağa kalktı ve artık buna tahammül etmeyeceğini, Ukrayna ve Gürcistan'ın yapıya dahil edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla bugün NATO’nun dünya barışına katkıda bulunacak bir misyonu yok.

Halihazırda NATO’nun hiçbir üyesinin Rusya’ya karşı koyabilecek orduya sahip olmadığını ve büyük kara savaşını yürütebilecek orduyu bulundurmaya göze alamayacağını dile getiren Ritter, “NATO, NATO olmayı göze alamaz, bu da nihayetinde iflas edip ortadan kalkacağı anlamına gelir” diye ekledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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