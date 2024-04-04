https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/donetskte-ukrayna-ordusunun-yabanci-silahlari-sakladigi-cephanelik-bulundu-1082464815.html

Donetsk’te Ukrayna ordusunun yabancı silahları sakladığı cephanelik bulundu

Donetsk’te Ukrayna ordusunun yabancı silahları sakladığı cephanelik bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun çekilirken yabancı silah sakladığı ve mayın tuzağı kurduğu gizli bir... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:30+0300

2024-04-04T15:30+0300

2024-04-04T15:30+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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FSB’nin açıklamasında, Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı askeri karşı istihbarat birimiyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu, DHC’nin Yasinovata ilçesinde, yabancı silahın saklandığı gizli bir yer bulunduğu ifade edildi. Ukrayna ordusu çekilirken yaptığı bu yere mayın da döşediği belirtildi.Tespit edilen yerde 9 adet Kalaşnikov tüfeğinin yanı sıra, İsrail yapımı bir adet RGW-90 tanksavar silah, iki adet İngiliz yapımı ASM L1A1 füze, iki adet ABD yapımı M136a1 füze ve dört adet İsveç yapımı RSV M4740 füze bulundu.FSB, mayınlar nedeniyle silahları bulunduğu yerde imha etti.

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ukrayna, ukrayna ordusu, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), cephanelik, askeri yardım, batı, donetsk