https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/disisleri-bakanligi-uclu-toplanti-jeopolitik-cekismeye-zemin-hazirlayacak-1082475806.html

Dışişleri Bakanlığı: Üçlü toplantı jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacak

Dışişleri Bakanlığı: Üçlü toplantı jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacak

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB görüşmesinin jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacağını belirtti. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T19:48+0300

2024-04-04T19:48+0300

2024-04-04T19:48+0300

dünya

dışişleri bakanlığı

ermenistan

abd

abd

ab

ab

ab türkiye delegasyonu

avrupa birliği

avrupa birliği

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yarın Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantının, bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini belirterek, Azerbaycan'ı dışlayan bu inisiyatifin barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'nın bir jeopolitik çekişme alanına dönüşmesine zemin hazırlayacağını bildirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ermenistan, ABD ve AB arasında 5 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Azerbaycan’ın, II. Karabağ Savaşı sonrasında işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ’da 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlediği anti-terör operasyonuyla tüm ülke topraklarında egemenliğini yeniden tesis etmesi neticesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır" denildi."Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşmasına çok yakın olduğumuz böyle bir dönemde, bölge dışı aktörler başta olmak üzere, üçüncü tarafların sürece adil ve tarafsız yaklaşmaları ve sürece zarar vermekten itinayla kaçınmaları daha da önem kazanmıştır" diye devam edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:Açıklamada, üçüncü ülkelere, süreç bağlamında atacakları adımlarda bölgenin parametrelerini dikkate almaları ve taraflara eşit mesafede yaklaşmaları yönündeki çağrı bir kez daha yinelenirken, Güney Kafkasya'nın, bölgede tesis edilecek kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselerek hak ettiği bölgesel refaha kavuşacağına inancın tam olduğu bildirildi.Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu vurgulanan açıklamada, bundan sonra da Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için tarihi fırsatın değerlendirilmesini teşvik etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-disisleri-bakanligi-ermenistandaki-ab-misyonu-nato-misyonuna-donusuyor-1082433994.html

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ab

avrupa birliği

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