https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/disisleri-bakani-fidan-brukselde-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1082476638.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T20:01+0300

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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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