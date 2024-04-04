https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/disisleri-bakani-fidan-brukselde-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1082476638.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T20:01+0300
2024-04-04T20:01+0300
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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/disisleri-bakani-fidan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-telefonda-konustu-1082359375.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, antony blinken, abd, abd, türkiye, nato
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, antony blinken, abd, abd, türkiye, nato
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.
Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.