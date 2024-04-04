https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chpnin-umraniye-ve-arnavutkoy-itirazina-ret-1082479667.html
CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret
CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret
Sputnik Türkiye
CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T22:16+0300
2024-04-04T22:16+0300
2024-04-04T22:18+0300
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CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylarin-yeniden-sayildigi-gaziosmanpasada-chp-kazandi-1082479452.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), arnavutköy, ümraniye, istanbul
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), arnavutköy, ümraniye, istanbul
CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret
22:16 04.04.2024 (güncellendi: 22:18 04.04.2024)
CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi.
CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.
Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.