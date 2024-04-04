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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chpnin-umraniye-ve-arnavutkoy-itirazina-ret-1082479667.html
CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret
CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret
Sputnik Türkiye
CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
arnavutköy
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CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylarin-yeniden-sayildigi-gaziosmanpasada-chp-kazandi-1082479452.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), arnavutköy, ümraniye, istanbul
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), arnavutköy, ümraniye, istanbul

CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret

22:16 04.04.2024 (güncellendi: 22:18 04.04.2024)
© AA / Mehmet FutsiTürkiye genelinde oy sayma işlemi
Türkiye genelinde oy sayma işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / Mehmet Futsi
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CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi.
CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.
Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.
CHP seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
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