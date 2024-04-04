https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chpnin-umraniye-ve-arnavutkoy-itirazina-ret-1082479667.html

CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret

CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy itirazına ret

Sputnik Türkiye

CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

arnavutköy

ümraniye

istanbul

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CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylarin-yeniden-sayildigi-gaziosmanpasada-chp-kazandi-1082479452.html

arnavutköy

ümraniye

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), arnavutköy, ümraniye, istanbul