https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-kazandigi-belediyelerin-hesaplarini-inceleyecek---1082463423.html
CHP kazandığı belediyelerin hesaplarını inceleyecek: Koordinasyonu Yılmaz Büyükerşen sağlayacak
CHP kazandığı belediyelerin hesaplarını inceleyecek: Koordinasyonu Yılmaz Büyükerşen sağlayacak
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin yönettiği belediyeleri kazanan CHP bu belediyelerin hesaplarını incelemeye hazırlanıyor. CHP Genel Merkezi yeni... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T14:37+0300
2024-04-04T14:37+0300
2024-04-04T14:38+0300
yılmaz büyükerşen
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
akp
ak parti
seçim
2024 türkiye yerel seçimleri
hesap
inceleme
yerel seçim
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Seçimden birinci parti çıkarak yerel yönetimlerde pek çok belediyeyi kazan Cumhuriyet Halk Parti’si yerel yönetimlerin koordine içinde çalışması için bir komisyon kuracak. Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’ın başkanlığında kurulacak komisyon koordineyi sağlayacak. CHP Personeli ile iftarda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel yönetimlerde çalışmaların nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.Basına kapalı olarak gerçekleşene iftar programında Özgür Özel’in “Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerin yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesini hedefliyoruz. Burada Eski Eskişehir Belediye Başkanımı Yılmaz Büyükerşan başkanlığında bir koordinasyon ekibi kuracağız. Bu ekip belediyelerimizin başarılarını yeni kazandığımız belediyelerde sürdürülmesini sağlayacak. Bu ekip belediyeleri sıklıkla denetleyecek ve burada yapılan işlere ilişkin rapor hazırlayacak” ifadelerini kullandı.Mali tablolar incelenecek CHP aynı zamanda kazandığı belediyelerin hesaplarını da incelemeye hazırlandığı öğrenildi. Özellikle uzun zamandır AK Parti’nin elinde olan ve CHP’ye geçen belediyelerin hesaplarında inceleme yapılması öngörülüyor. İncelemelerde ihaleler başta olmak üzere belediye harcamalarına bakılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/beykoz-ilcesinde-ysk-yeniden-sayim-kararini-iptal-etti-gaziosmanpasa-icin-aciklama-yapildi-1082458306.html
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CHP kazandığı belediyelerin hesaplarını inceleyecek: Koordinasyonu Yılmaz Büyükerşen sağlayacak
14:37 04.04.2024 (güncellendi: 14:38 04.04.2024)
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin yönettiği belediyeleri kazanan CHP bu belediyelerin hesaplarını incelemeye hazırlanıyor. CHP Genel Merkezi yeni belediyelerin yönetilmesi için de Eskişehir eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında bir komisyon oluşturulacak.
Seçimden birinci parti çıkarak yerel yönetimlerde pek çok belediyeyi kazan Cumhuriyet Halk Parti’si yerel yönetimlerin koordine içinde çalışması için bir komisyon kuracak. Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’ın başkanlığında kurulacak komisyon koordineyi sağlayacak. CHP Personeli ile iftarda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel yönetimlerde çalışmaların nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.
Basına kapalı olarak gerçekleşene iftar programında Özgür Özel’in “Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerin yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesini hedefliyoruz. Burada Eski Eskişehir Belediye Başkanımı Yılmaz Büyükerşan başkanlığında bir koordinasyon ekibi kuracağız. Bu ekip belediyelerimizin başarılarını yeni kazandığımız belediyelerde sürdürülmesini sağlayacak. Bu ekip belediyeleri sıklıkla denetleyecek ve burada yapılan işlere ilişkin rapor hazırlayacak” ifadelerini kullandı.
Mali tablolar incelenecek
CHP aynı zamanda kazandığı belediyelerin hesaplarını da incelemeye hazırlandığı öğrenildi. Özellikle uzun zamandır AK Parti’nin elinde olan ve CHP’ye geçen belediyelerin hesaplarında inceleme yapılması öngörülüyor. İncelemelerde ihaleler başta olmak üzere belediye harcamalarına bakılacağı belirtildi.