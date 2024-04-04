https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/bitliste-gosteri-ve-eylem-yasagi-kaldirildi-1082481013.html
Bitlis'te gösteri ve eylem yasağı kaldırıldı
Bitlis'te gösteri ve eylem yasağı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri için başlatılan 15 günlük yasak kaldırıldı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T23:23+0300
2024-04-04T23:23+0300
2024-04-04T23:23+0300
türkiye
eylem
eylem ve gösteri yasağı
bitlis valiliği
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Bitlis Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları, protesto eylemleriyle ilgili uygulanan 15 günlük yasağın kaldırıldığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, 3 Nisan'da alınan 15 günlük yasaklama kararının bugün itibarıyla iptal edildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/iki-ilde-daha-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1082445726.html
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eylem, eylem ve gösteri yasağı, bitlis valiliği
eylem, eylem ve gösteri yasağı, bitlis valiliği
Bitlis'te gösteri ve eylem yasağı kaldırıldı
Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri için başlatılan 15 günlük yasak kaldırıldı.
Bitlis Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları, protesto eylemleriyle ilgili uygulanan 15 günlük yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 3 Nisan'da alınan 15 günlük yasaklama kararının bugün itibarıyla iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülke gündemini meşgul eden olaylar ve gelişmelerle ilgili eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler, başkalarının hak ve özgürlükleri, genel asayişin devamının temini ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Bitlis sınırları içinde 3 Nisan saat 00.01'den 17 Nisan saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle alınan yasaklama kararı iptal edilmiştir."