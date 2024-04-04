https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/iki-ilde-daha-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1082445726.html

İki ilde daha toplantı ve gösteri yasağı

İki ilde daha toplantı ve gösteri yasağı

Sputnik Türkiye

Van, Bitlis ve Şırnak'ın ardından Muş ve Siirt'te de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. Muş'ta yasağin 3 gün süreceği bildirilirken, Siirt'te gösteri... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T01:17+0300

2024-04-04T01:17+0300

2024-04-04T01:19+0300

türkiye

yürüyüş

gösteri ve yürüyüş hakkı

gösteri ve yürüyüş yasağı

van

bitlis

bitlis valiliği

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Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.'Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği' bildirilen açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerlerin hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.'Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı'na yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Siirt Valiliği, gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 14 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususun göz önüne alındığı belirtildi.Açıklamada, "Can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) (Jandarma bölgesi dâhil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 günü saat 00.01'den 16 Nisan 2024 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.Şırnak, Bitlis ve Van'da da 15 günlük yasak kararıVan, Şirnak ve Bitlis valilikleri toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları ile protesto eylemlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/sirnakta-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1082437644.html

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yürüyüş, gösteri ve yürüyüş hakkı, gösteri ve yürüyüş yasağı, van, bitlis, bitlis valiliği