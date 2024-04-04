https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylar-yeniden-sayildi-belediye-yeniden-refahtan-ak-partiye-gecti-1082456506.html

Oylar yeniden sayıldı: Belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti

Oylar yeniden sayıldı: Belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

Bitlis’in Güroymak ilçesinde seçimlerin ardından AK Parti ve Yeniden Refah Partisi sayımın yeniden yapılması için seçim kuruluna başvurmuştu. Yapılan itiraz... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Güroymak Belediye Başkanlığı için yarışan Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AK Parti adayı Eşref Mutlu 4 bin 290 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı. Açıklanan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım, Güroymak Belediye Başkanı olmuştu.Partiler arasındaki oy farkının oldukça az olmasından dolayı AK Parti ve Yeniden Refah Partisi oy sayımının yeniden yapılması için seçim kuruluna başvurmuştu.Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu’nun oyu 13 artarak 4 bin 313’e, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Yıldırım’ın oyu 5 artarak 4 bin 297’ye yükseldi. Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanlığı el değiştirerek Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu Güroymak Belediye Başkanı oldu.

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