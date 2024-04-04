https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankaradaki-sanayi-sitesindeki-yanginla-ilgili-18-yasindaki-kucuk-bir-supheli-tutuklandi-1082475213.html

Ankara'daki sanayi sitesindeki yangınla ilgili 18 yaşındaki küçük bir şüpheli tutuklandı

Ankara'daki sanayi sitesindeki yangınla ilgili 18 yaşındaki küçük bir şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yaşanan yangına ilişkin 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T19:49+0300

2024-04-04T19:49+0300

2024-04-04T19:49+0300

ankara

çocuk suçları soruşturma bürosu

tutuklama

yangın

türkiye

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden A.F.E'nin, 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesinin bizzat Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca alındığı belirtildi.İfadesi sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemlerine devam edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankarada-sanayi-sitesindeki-yangin-5-supheli-gozaltina-alindi-1082457051.html

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ankara, çocuk suçları soruşturma bürosu, tutuklama, yangın