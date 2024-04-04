https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankaradaki-sanayi-sitesindeki-yanginla-ilgili-18-yasindaki-kucuk-bir-supheli-tutuklandi-1082475213.html
Ankara'daki sanayi sitesindeki yangınla ilgili 18 yaşındaki küçük bir şüpheli tutuklandı
Ankara'daki sanayi sitesindeki yangınla ilgili 18 yaşındaki küçük bir şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yaşanan yangına ilişkin 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T19:49+0300
2024-04-04T19:49+0300
2024-04-04T19:49+0300
ankara
çocuk suçları soruşturma bürosu
tutuklama
yangın
türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden A.F.E'nin, 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesinin bizzat Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca alındığı belirtildi.İfadesi sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemlerine devam edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankarada-sanayi-sitesindeki-yangin-5-supheli-gozaltina-alindi-1082457051.html
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ankara, çocuk suçları soruşturma bürosu, tutuklama, yangın
ankara, çocuk suçları soruşturma bürosu, tutuklama, yangın
Ankara'daki sanayi sitesindeki yangınla ilgili 18 yaşındaki küçük bir şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yaşanan yangına ilişkin 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden A.F.E'nin, 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesinin bizzat Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca alındığı belirtildi.
İfadesi sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemlerine devam edildiği bildirildi.