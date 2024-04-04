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Ankara'da sanayi sitesindeki yangın: 5 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da sanayi sitesindeki yangın: 5 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, yangın alanında soğutma... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.Günün ilk ışıkları yangının bilançosunu ortaya koyduİvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor.5 gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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ankara, yangın
ankara, yangın

Ankara'da sanayi sitesindeki yangın: 5 şüpheli gözaltına alındı

12:10 04.04.2024 (güncellendi: 12:43 04.04.2024)
© AA / Cem GencoAnkara'da sanayi sitesindeki yangın
Ankara'da sanayi sitesindeki yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / Cem Genco
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.
Günün ilk ışıkları yangının bilançosunu ortaya koydu
İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.
Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor.

5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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