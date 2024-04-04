https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankara-hurdacilar-sanayi-sitesindeki-yangin-kontrol-altina-alindi-1082446541.html

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T02:48+0300

2024-04-04T02:48+0300

2024-04-04T02:48+0300

türkiye

ankara

yangın

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082446384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e120592bdc0f3f1fb3885cc839bad6d.jpg

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Soğutma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/29-kisinin-oldugu-besiktastaki-gece-kulubu-yangin-sonrasi-goruntulendi-1082431107.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, yangın, yangın söndürme