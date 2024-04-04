https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankara-hurdacilar-sanayi-sitesindeki-yangin-kontrol-altina-alindi-1082446541.html
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T02:48+0300
2024-04-04T02:48+0300
2024-04-04T02:48+0300
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/29-kisinin-oldugu-besiktastaki-gece-kulubu-yangin-sonrasi-goruntulendi-1082431107.html
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ankara, yangın, yangın söndürme
ankara, yangın, yangın söndürme
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.