https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abdulkadir-selvi-ak-parti-myksini-degerlendirdi-istifalar-istendi-mi-1082450809.html
Abdulkadir Selvi AK Parti MYK'sını değerlendirdi: 'İstifalar istendi mi?'
Abdulkadir Selvi AK Parti MYK'sını değerlendirdi: 'İstifalar istendi mi?'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarının ardından AK Parti MYK'sının nasıl bir havada geçtiğini yazdı ve "Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T09:48+0300
2024-04-04T09:48+0300
2024-04-04T09:48+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
ak parti
ak parti myk toplantısı
seçim
yenilgi
seçim yenilgisi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yerel seçimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantı öncesinde basında çıkan 'istifa' haberlerinin ardından Selvi son durumu yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-ekrem-imamoglu-mazbatasini-aldi-1082439594.html
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recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ak parti, ak parti myk toplantısı, seçim, yenilgi, seçim yenilgisi
recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ak parti, ak parti myk toplantısı, seçim, yenilgi, seçim yenilgisi
Abdulkadir Selvi AK Parti MYK'sını değerlendirdi: 'İstifalar istendi mi?'
Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarının ardından AK Parti MYK'sının nasıl bir havada geçtiğini yazdı ve "Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir hava oluşturulmuştu. Erdoğan o konuya hiç girmiyor." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yerel seçimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantı öncesinde basında çıkan 'istifa' haberlerinin ardından Selvi son durumu yazdı
:
"Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra, “Hepimiz beraber hatalarımızı göreceğiz. Hepimiz beraber çözümler üreteceğiz” diyor. Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir hava oluşturulmuştu. Erdoğan o konuya hiç girmiyor. İstifa isteme söz konusu olmuyor. Zaten istediği zaman bunu yapabilecek gücü ve yetkisi olan bir lider."