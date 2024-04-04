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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abdulkadir-selvi-ak-parti-myksini-degerlendirdi-istifalar-istendi-mi-1082450809.html
Abdulkadir Selvi AK Parti MYK'sını değerlendirdi: 'İstifalar istendi mi?'
Abdulkadir Selvi AK Parti MYK'sını değerlendirdi: 'İstifalar istendi mi?'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarının ardından AK Parti MYK'sının nasıl bir havada geçtiğini yazdı ve "Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
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ak parti myk toplantısı
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yenilgi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yerel seçimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantı öncesinde basında çıkan 'istifa' haberlerinin ardından Selvi son durumu yazdı:
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recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ak parti, ak parti myk toplantısı, seçim, yenilgi, seçim yenilgisi
recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ak parti, ak parti myk toplantısı, seçim, yenilgi, seçim yenilgisi

Abdulkadir Selvi AK Parti MYK'sını değerlendirdi: 'İstifalar istendi mi?'

09:48 04.04.2024
© AA / Murat KulaAK Parti MYK
AK Parti MYK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / Murat Kula
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Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarının ardından AK Parti MYK'sının nasıl bir havada geçtiğini yazdı ve "Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir hava oluşturulmuştu. Erdoğan o konuya hiç girmiyor." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yerel seçimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantı öncesinde basında çıkan 'istifa' haberlerinin ardından Selvi son durumu yazdı:
"Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra, “Hepimiz beraber hatalarımızı göreceğiz. Hepimiz beraber çözümler üreteceğiz” diyor. Erdoğan, MYK üyelerinin istifasını isteyecek şeklinde bir hava oluşturulmuştu. Erdoğan o konuya hiç girmiyor. İstifa isteme söz konusu olmuyor. Zaten istediği zaman bunu yapabilecek gücü ve yetkisi olan bir lider."
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