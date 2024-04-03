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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-ekrem-imamoglu-mazbatasini-aldi-1082439594.html
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını teslim aldı. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T20:48+0300
2024-04-03T20:48+0300
ekrem imamoğlu
2024 türkiye yerel seçimleri
mazbata
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın konferans salonunda düzenlenen törenle teslim aldı.Mazbata teslim töreninde konuşan İmamoğlu, "Benim için elbette çok özel bir an. Bu anı 2. kez yaşıyoruz ve çok onurluyum, gururluyum. Elbette sorumluluğumuz farkındayız. 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata ve bunun değeri, sorumluluğu çok büyük. İstanbul sadece bu şehrin yaşayanlarının ya da ülkemizin insanlarının duygularını değil, bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Bu bağlamda şehrin insanına, doğasına, havasına, suyuna, yaşam kalitesine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, hayata dair bütün unsurlarıyla çok özenli, çok nitelikli bir 5 yılı bu şehre yaşatmak en büyük arzumuzdur. Çok kararlı, istekli ve asla bu işin sahibi olduğunu değil, bu işin emanetçisi ve temsilcisi olduğunu bilen bir anlayışla 5 yıla talibim. Çok değerli bir 5 yıl geçirdiğimizi, bundan sonraki 5 yılda da bu değeri ve bilinci artırarak daha da iyi bir 5 yılı geçireceğimize eminim. Partimizin her bir bireyi, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm bireylerine, emekçisine, İstanbul’un güçlü ittifakını kuran insanlarına, herkese tek tek teşekkür ediyorum’’ dedi. Yeni dönem için iyi dileklerde bulunan İmamoğlu, "Bu yolculuğun ne kadar meşakkatli, zor, sorumluluğu çok büyük olduğunu bilerek bütün zorluklara, bütün baskılara, sıkıntılara rağmen yanımızda her zaman dimdik duran, işimizin içinde değil ama bireysel ve ruh halim olarak en büyük destekçim olan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye’miz bu seçimle beraber daha nitelikli, daha sevgi ile dolu, daha saygılı, daha barışçıl, daha uzlaşı içerisinde, daha güçlü bir ortamın varlığıyla, adil, birbirine iyi davranın bir siyaset dilini ülkemizin her yerinde yaşar ve yaşatırız. Mazbata yeni dönem şehrimize hayırlı olsun ve elbette ki Allah beni mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, mazbata, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu, mazbata, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

20:48 03.04.2024
© İHA / GAMZE ŞENYİĞİT - SEMA DEMİR-AW176228 Ekrem İmamoğlu,
Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA / GAMZE ŞENYİĞİT - SEMA DEMİR-AW176228
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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını teslim aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın konferans salonunda düzenlenen törenle teslim aldı.
Mazbata teslim töreninde konuşan İmamoğlu, "Benim için elbette çok özel bir an. Bu anı 2. kez yaşıyoruz ve çok onurluyum, gururluyum. Elbette sorumluluğumuz farkındayız. 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata ve bunun değeri, sorumluluğu çok büyük. İstanbul sadece bu şehrin yaşayanlarının ya da ülkemizin insanlarının duygularını değil, bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Bu bağlamda şehrin insanına, doğasına, havasına, suyuna, yaşam kalitesine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, hayata dair bütün unsurlarıyla çok özenli, çok nitelikli bir 5 yılı bu şehre yaşatmak en büyük arzumuzdur. Çok kararlı, istekli ve asla bu işin sahibi olduğunu değil, bu işin emanetçisi ve temsilcisi olduğunu bilen bir anlayışla 5 yıla talibim. Çok değerli bir 5 yıl geçirdiğimizi, bundan sonraki 5 yılda da bu değeri ve bilinci artırarak daha da iyi bir 5 yılı geçireceğimize eminim. Partimizin her bir bireyi, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm bireylerine, emekçisine, İstanbul’un güçlü ittifakını kuran insanlarına, herkese tek tek teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yeni dönem için iyi dileklerde bulunan İmamoğlu, "Bu yolculuğun ne kadar meşakkatli, zor, sorumluluğu çok büyük olduğunu bilerek bütün zorluklara, bütün baskılara, sıkıntılara rağmen yanımızda her zaman dimdik duran, işimizin içinde değil ama bireysel ve ruh halim olarak en büyük destekçim olan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye’miz bu seçimle beraber daha nitelikli, daha sevgi ile dolu, daha saygılı, daha barışçıl, daha uzlaşı içerisinde, daha güçlü bir ortamın varlığıyla, adil, birbirine iyi davranın bir siyaset dilini ülkemizin her yerinde yaşar ve yaşatırız. Mazbata yeni dönem şehrimize hayırlı olsun ve elbette ki Allah beni mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.
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