https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abdli-gazeteci-carlson-zelenskiy-tum-roportaj-taleplerimizi-gormezden-geldi-1082454409.html

ABD’li gazeteci Carlson: Zelenskiy tüm röportaj taleplerimizi görmezden geldi

ABD’li gazeteci Carlson: Zelenskiy tüm röportaj taleplerimizi görmezden geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T11:22+0300

2024-04-04T11:22+0300

2024-04-04T11:22+0300

ukrayna krizi

tucker carlson

abd

ukrayna ordusu

askeri yardım

abd temsilciler meclisi

mike johnson

marjorie taylor greene

vladimir zelenskiy

kiev

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Tucker Carlson, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’nin Ukrayna’ya yardımını ele aldığı ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene ile sohbet ettiği videoyu paylaştı. Gazeteci, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a röportaj için başvurduğunu, ama cevap alamadığını söyledi.Carlson, “Ayrıca bizzat Zelenskiy’e, duruşunu açıklaması için çok sayıda röportaj talebi gönderdik. Tabii ki onları görmezden geldi” diye ekledi.ABD’li gazeteci, şubat ayınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le röportaj yapmıştı. İki saati aşkın süren röportajın büyük kısmı Ukrayna çatışması ve Rusya’nın ABD, NATO ve Batı ile ilişkileriyle ilgiliydi. Röportajı izleme sayısı, sosyal medya platformu X’te 211 milyonu geçerken, YouTube’da da yaklaşık 20 milyon oldu.‘ABD, Rusya’ya karşı ilan edilmeyen savaşa milyarlarca dolar harcadı’Carlson, “Biden başkan olduktan sonra ABD hükümeti, Rusya’ya karşı ilan edilmeyen savaş için yüzlerce milyar dolar harcadı. Bunca zamandır kimse bu savaşın amacını doğru dürüst anlatmadı. Kimse, bunu neden yaptığımızı bize söylemedi” diye konuştu.Ukrayna’nın bu çatışmayı kazanamayacağını kaydeden gazeteci, “Rusya çok daha büyük ülke. Nüfusu 100 milyon daha fazla. Sanayi kapasiteleri çok daha fazla. Dünyada herkes bunu biliyor. İnsanlar bunu net bir şekilde anlıyor. ABD dışında, Ukrayna’nın bir şekilde Rusya’yı yeneceğini düşünen tek bir bilgi sahibi kişi yok” yorumunda bulundu.Sıkça Hıristiyan inancından bahseden Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson’un, rahipleri hapse atan ve kiliseleri kapatan Kiev rejimine yeni yardım paketini oylamaya sunmaya hazır olduğunu açıklamasını şaşkınlıkla karşıladığını kaydeden Carlson, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/fransiz-generalden-itiraf-nato-rusyaya-karsi-propaganda-savasi-yurutuyor-1082452927.html

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tucker carlson, abd, ukrayna ordusu, askeri yardım, abd temsilciler meclisi, mike johnson, marjorie taylor greene, vladimir zelenskiy, kiev, hristiyan, nato