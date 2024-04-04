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ABD’li gazeteci: ABD istihbaratı Crocus City’nin teröristlerin hedefi olacağını önceden bilmiyordu
ABD’li gazeteci: ABD istihbaratı Crocus City’nin teröristlerin hedefi olacağını önceden bilmiyordu
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Hersh, ABD istihbarat servislerinin Crocus City’nin teröristlerin hedefi olacağını önceden bilmediğini belirtti. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak, ABD istihbaratının Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunun teröristlerin hedefi olacağını önceden bilmediğini ifade etti.Hersh, ABD’li yetkililerin Rus tarafına yaptığı uyarının ‘kalabalık yerlerden birine’ saldırı yapılacağı yönünde olduğunu vurguladı.Daha önce, aralarında New York Times ve Washington Post'un da bulunduğu bir dizi Amerikan medya kuruluşu, ABD yetkililerinin Rusya'yı Crocus City Hall konser salonuna bir terör saldırısı hazırlığı konusunda iki hafta önceden uyardığı yönünde iddialar yayınlamıştı.Daha önce Rus istihbarat servislerinden bir kaynak Sputnik’e, ABD basınında yer alan, Washington'un Rusya'yı Crocus City’ye terör saldırısı düzenleneceği konusunda uyardığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ingiliz-uzman-polonyali-bir-general-donbasstaki-fuze-saldirisinda-oldu-1082445460.html
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ABD’li gazeteci: ABD istihbaratı Crocus City’nin teröristlerin hedefi olacağını önceden bilmiyordu

02:07 04.04.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковCrocus City Hall terör saldırısı
Crocus City Hall terör saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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ABD’li gazeteci Hersh, ABD istihbarat servislerinin Crocus City’nin teröristlerin hedefi olacağını önceden bilmediğini belirtti.
ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak, ABD istihbaratının Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunun teröristlerin hedefi olacağını önceden bilmediğini ifade etti.
Hersh, ABD’li yetkililerin Rus tarafına yaptığı uyarının ‘kalabalık yerlerden birine’ saldırı yapılacağı yönünde olduğunu vurguladı.
Daha önce, aralarında New York Times ve Washington Post'un da bulunduğu bir dizi Amerikan medya kuruluşu, ABD yetkililerinin Rusya'yı Crocus City Hall konser salonuna bir terör saldırısı hazırlığı konusunda iki hafta önceden uyardığı yönünde iddialar yayınlamıştı.
Daha önce Rus istihbarat servislerinden bir kaynak Sputnik’e, ABD basınında yer alan, Washington'un Rusya'yı Crocus City’ye terör saldırısı düzenleneceği konusunda uyardığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.
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