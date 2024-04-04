https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abd-ve-israil-savunma-bakanlari-gorustu-bolgesel-tehditlere-karsi-destek-yinelendi-1082451677.html
ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü: 'Bölgesel tehditlere karşı destek yinelendi'
ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü: 'Bölgesel tehditlere karşı destek yinelendi'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in yardım konvoyuna saldırısına 'öfkesini' dile getirdiği... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T10:30+0300
2024-04-04T10:30+0300
2024-04-04T10:30+0300
israil- filistin çatışması
abd
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
yoav gallant
lloyd austin
israil savunma bakanlığı
israil savunma bakanı
benyamin netanyahu
israil
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Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in World Central Kitchen'ın insani yardım konvoyuna düzenlediği saldırıdan duyduğu 'öfkeyi' dile getirdiğini söyledi.Ryder yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, İsrail'in World Central Kitchen insani yardım konvoyuna düzenlediği ve aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu yedi yardım görevlisinin ölümüne yol açan saldırıdan duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bakan Austin, yabancı yardım gruplarıyla tekrarlanan koordinasyon başarısızlıklarının ardından Gazze'deki yardım çalışanlarını ve Filistinli sivilleri korumak için derhal somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı" dedi.Açıklamada, ABD ve İsrail savunma şeflerinin olayla ilgili 'hızlı ve şeffaf' bir soruşturma yürütecekleri ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacakları ve 'sorumlulardan hesap soracakları' belirtildi.Sözcü, "Bakan Austin, bu trajedinin Refah'ta olası bir İsrail askeri operasyonuna ilişkin dile getirilen endişeleri pekiştirdiğini ve özellikle Filistinli sivillerin tahliyesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına odaklandığını belirtti" dedi.Austin konuşmada ayrıca ABD'nin 'İsrail'in bölgesel tehditlere karşı savunmasına' verdiği desteği de yineledi.İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.Ne olmuştu?Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde 'kasıt olmadığını' savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/netanyahudan-yardim-konvoyu-saldirisina-iliskin-aciklama-savasta-bunlar-olur-1082394660.html
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abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), yoav gallant, lloyd austin, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), yoav gallant, lloyd austin, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü: 'Bölgesel tehditlere karşı destek yinelendi'
ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in yardım konvoyuna saldırısına 'öfkesini' dile getirdiği açıklandı. ABD tarafının buna ek olarak İsrail'e desteğini yinelediği ifade edildi.
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in World Central Kitchen'ın insani yardım konvoyuna düzenlediği saldırıdan duyduğu 'öfkeyi' dile getirdiğini söyledi.
Ryder yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, İsrail'in World Central Kitchen insani yardım konvoyuna düzenlediği ve aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu yedi yardım görevlisinin ölümüne yol açan saldırıdan duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bakan Austin, yabancı yardım gruplarıyla tekrarlanan koordinasyon başarısızlıklarının ardından Gazze'deki yardım çalışanlarını ve Filistinli sivilleri korumak için derhal somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı" dedi.
Açıklamada, ABD ve İsrail savunma şeflerinin olayla ilgili 'hızlı ve şeffaf' bir soruşturma yürütecekleri ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacakları ve 'sorumlulardan hesap soracakları' belirtildi.
Sözcü, "Bakan Austin, bu trajedinin Refah'ta olası bir İsrail askeri operasyonuna ilişkin dile getirilen endişeleri pekiştirdiğini ve özellikle Filistinli sivillerin tahliyesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına odaklandığını belirtti" dedi.
Austin konuşmada ayrıca ABD'nin 'İsrail'in bölgesel tehditlere karşı savunmasına' verdiği desteği de yineledi.
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde 'kasıt olmadığını' savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı