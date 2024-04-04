ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü: 'Bölgesel tehditlere karşı destek yinelendi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İnşaatlarda kaza oranı Avrupa’nın 10 katı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Dem Parti Van'ı ikinci kez kazandı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
18:09
4 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
19:10
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abd-ve-israil-savunma-bakanlari-gorustu-bolgesel-tehditlere-karsi-destek-yinelendi-1082451677.html
ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü: 'Bölgesel tehditlere karşı destek yinelendi'
ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü: 'Bölgesel tehditlere karşı destek yinelendi'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in yardım konvoyuna saldırısına 'öfkesini' dile getirdiği... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T10:30+0300
2024-04-04T10:30+0300
israil- filistin çatışması
abd
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
yoav gallant
lloyd austin
israil savunma bakanlığı
israil savunma bakanı
benyamin netanyahu
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082336278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9bd69cef2f9fdbeeaeb497725bfd672.jpg
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in World Central Kitchen'ın insani yardım konvoyuna düzenlediği saldırıdan duyduğu 'öfkeyi' dile getirdiğini söyledi.Ryder yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, İsrail'in World Central Kitchen insani yardım konvoyuna düzenlediği ve aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu yedi yardım görevlisinin ölümüne yol açan saldırıdan duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bakan Austin, yabancı yardım gruplarıyla tekrarlanan koordinasyon başarısızlıklarının ardından Gazze'deki yardım çalışanlarını ve Filistinli sivilleri korumak için derhal somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı" dedi.Açıklamada, ABD ve İsrail savunma şeflerinin olayla ilgili 'hızlı ve şeffaf' bir soruşturma yürütecekleri ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacakları ve 'sorumlulardan hesap soracakları' belirtildi.Sözcü, "Bakan Austin, bu trajedinin Refah'ta olası bir İsrail askeri operasyonuna ilişkin dile getirilen endişeleri pekiştirdiğini ve özellikle Filistinli sivillerin tahliyesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına odaklandığını belirtti" dedi.Austin konuşmada ayrıca ABD'nin 'İsrail'in bölgesel tehditlere karşı savunmasına' verdiği desteği de yineledi.İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.Ne olmuştu?Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde 'kasıt olmadığını' savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/netanyahudan-yardim-konvoyu-saldirisina-iliskin-aciklama-savasta-bunlar-olur-1082394660.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082336278_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_5a5011055ce1f695e52b491309634207.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), yoav gallant, lloyd austin, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), yoav gallant, lloyd austin, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

ABD ve İsrail savunma bakanları görüştü: 'Bölgesel tehditlere karşı destek yinelendi'

10:30 04.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD İsrail bayrak
ABD İsrail bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Abone ol
ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in yardım konvoyuna saldırısına 'öfkesini' dile getirdiği açıklandı. ABD tarafının buna ek olarak İsrail'e desteğini yinelediği ifade edildi.
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in World Central Kitchen'ın insani yardım konvoyuna düzenlediği saldırıdan duyduğu 'öfkeyi' dile getirdiğini söyledi.
Ryder yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, İsrail'in World Central Kitchen insani yardım konvoyuna düzenlediği ve aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu yedi yardım görevlisinin ölümüne yol açan saldırıdan duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bakan Austin, yabancı yardım gruplarıyla tekrarlanan koordinasyon başarısızlıklarının ardından Gazze'deki yardım çalışanlarını ve Filistinli sivilleri korumak için derhal somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı" dedi.
Açıklamada, ABD ve İsrail savunma şeflerinin olayla ilgili 'hızlı ve şeffaf' bir soruşturma yürütecekleri ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacakları ve 'sorumlulardan hesap soracakları' belirtildi.
Sözcü, "Bakan Austin, bu trajedinin Refah'ta olası bir İsrail askeri operasyonuna ilişkin dile getirilen endişeleri pekiştirdiğini ve özellikle Filistinli sivillerin tahliyesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına odaklandığını belirtti" dedi.
Austin konuşmada ayrıca ABD'nin 'İsrail'in bölgesel tehditlere karşı savunmasına' verdiği desteği de yineledi.
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde 'kasıt olmadığını' savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu'dan yardım konvoyu saldırısına ilişkin açıklama: 'Savaşta bunlar olur'
2 Nisan, 16:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала