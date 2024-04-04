https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/7-bin-500-pomem-adayi-alinacak-1082456051.html

7 bin 500 POMEM adayı alınacak

7 bin 500 POMEM adayı alınacak

Sputnik Türkiye

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrencinin alınmasına yönelik... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-04T11:50+0300

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yaşam

pomem

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31. dönem pomem

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meslek

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POMEM için bugün başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erecek.POMEM başvuruları nereden yapılıyor?Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabilecek.Kaç kişi alınacak?Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek. 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak.

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