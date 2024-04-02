https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/il-il-yerel-secim-sonuclari-5-yilda-degisen-grafik-1082397475.html
İl il yerel seçim sonuçları: 5 yılda değişen grafik
İl il yerel seçim sonuçları: 5 yılda değişen grafik
Sputnik Türkiye
31 Mart 2019 yerel seçimleri ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre birçok ilin belediye başkanlığı yönetimi el değiştirdi. 2019 seçimlerinde 21 il... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T18:34+0300
2024-04-02T18:34+0300
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türkiye
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31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
31 mart yerel seçimleri
31 mart 2019 yerel seçimleri
2019 yerel seçimleri
yerel seçim
31 mart seçimleri
31 mart mahalli idareler seçimleri
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 31 Mart 2019 seçimlerine göre yeni tablo ortaya çıktı. 5 yıllık değişime göre, 2019'da 39 il belediye başkanlığı kazanan AK Parti, 2024'te 24 il kazanabildi. CHP ise 2019'da kazandığı 21 il belediye başkanlığı sayısını 2024'te 35'e çıkardı. Sputnik, il il Türkiye'de gerçekleşen değişim grafiğini paylaştı. Sonuçlara göre, AK Parti'den CHP yönetimine geçen iller şöyle:2019 seçimlerinde Tunceli'yi kazanan TKP, bu seçimde Tunceli'yi DEM Parti'ye kaptırdı. 31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa ve Yozgat'ı kazandı. 2019 seçimlerinde Kırklareli'nden bağımsız aday olarak seçimi kazanan Mehmet Kesimoğlu 2024'de CHP'den aday olarak yarıştığı seçimde kaybetti. Kırklareli, MHP'nin galibiyetiyle sonuçlandı. 31 Mart 2019 seçimlerinde HDP ismiyle katılarak 8 il kazan parti, 2024 seçimlerinde DEM Parti adıyla katılarak kazandığı il sayısını 10'a yükseltti. 2019 seçimlerinde 11 il belediye başkanlığı kazanan MHP 2024 seçimlerinde 8 il belediye başkanlığı kazanarak düşüş yaşadı. 31 Mart 2019 seçimlerinde il belediye başkanlığı kazanamayan Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti, bu seçimde 1'er il belediye başkanlığı kazandı. BBP Sivas, İYİ Parti ise Nevşehir'i kazandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye'de 29 il belediye başkanlığını el değiştirdi.
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türkiye, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart 2019 yerel seçimleri, 2019 yerel seçimleri, yerel seçim, 31 mart seçimleri, 31 mart mahalli idareler seçimleri
türkiye, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart 2019 yerel seçimleri, 2019 yerel seçimleri, yerel seçim, 31 mart seçimleri, 31 mart mahalli idareler seçimleri
İl il yerel seçim sonuçları: 5 yılda değişen grafik
31 Mart 2019 yerel seçimleri ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre birçok ilin belediye başkanlığı yönetimi el değiştirdi. 2019 seçimlerinde 21 il belediye başkanlığına sahip olan CHP 2024 seçimleriyle bu sayıyı 35'e çıkardı. AK Parti ise, 2019'da yönettiği 39 il belediye başkanlığı sayısını kaybederek 24 ile geriledi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 31 Mart 2019 seçimlerine göre yeni tablo ortaya çıktı.
5 yıllık değişime göre, 2019'da 39 il belediye başkanlığı kazanan AK Parti, 2024'te 24 il kazanabildi. CHP ise 2019'da kazandığı 21 il belediye başkanlığı sayısını 2024'te 35'e çıkardı.
Sputnik, il il Türkiye'de gerçekleşen değişim grafiğini paylaştı.
Sonuçlara göre, AK Parti'den CHP yönetimine geçen iller şöyle:
2019 seçimlerinde Tunceli'yi kazanan TKP, bu seçimde Tunceli'yi DEM Parti'ye kaptırdı.
31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa ve Yozgat'ı kazandı.
2019 seçimlerinde Kırklareli'nden bağımsız aday olarak seçimi kazanan Mehmet Kesimoğlu 2024'de CHP'den aday olarak yarıştığı seçimde kaybetti. Kırklareli, MHP'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
31 Mart 2019 seçimlerinde HDP ismiyle katılarak 8 il kazan parti, 2024 seçimlerinde DEM Parti adıyla katılarak kazandığı il sayısını 10'a yükseltti.
2019 seçimlerinde 11 il belediye başkanlığı kazanan MHP 2024 seçimlerinde 8 il belediye başkanlığı kazanarak düşüş yaşadı.
31 Mart 2019 seçimlerinde il belediye başkanlığı kazanamayan Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti, bu seçimde 1'er il belediye başkanlığı kazandı. BBP Sivas, İYİ Parti ise Nevşehir'i kazandı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye'de 29 il belediye başkanlığını el değiştirdi.