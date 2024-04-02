https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/il-il-yerel-secim-sonuclari-5-yilda-degisen-grafik-1082397475.html

İl il yerel seçim sonuçları: 5 yılda değişen grafik

İl il yerel seçim sonuçları: 5 yılda değişen grafik

Sputnik Türkiye

31 Mart 2019 yerel seçimleri ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre birçok ilin belediye başkanlığı yönetimi el değiştirdi. 2019 seçimlerinde 21 il... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T18:34+0300

2024-04-02T18:34+0300

2024-04-02T18:34+0300

türkiye

türkiye

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

31 mart yerel seçimleri

31 mart 2019 yerel seçimleri

2019 yerel seçimleri

yerel seçim

31 mart seçimleri

31 mart mahalli idareler seçimleri

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 31 Mart 2019 seçimlerine göre yeni tablo ortaya çıktı. 5 yıllık değişime göre, 2019'da 39 il belediye başkanlığı kazanan AK Parti, 2024'te 24 il kazanabildi. CHP ise 2019'da kazandığı 21 il belediye başkanlığı sayısını 2024'te 35'e çıkardı. Sputnik, il il Türkiye'de gerçekleşen değişim grafiğini paylaştı. Sonuçlara göre, AK Parti'den CHP yönetimine geçen iller şöyle:2019 seçimlerinde Tunceli'yi kazanan TKP, bu seçimde Tunceli'yi DEM Parti'ye kaptırdı. 31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa ve Yozgat'ı kazandı. 2019 seçimlerinde Kırklareli'nden bağımsız aday olarak seçimi kazanan Mehmet Kesimoğlu 2024'de CHP'den aday olarak yarıştığı seçimde kaybetti. Kırklareli, MHP'nin galibiyetiyle sonuçlandı. 31 Mart 2019 seçimlerinde HDP ismiyle katılarak 8 il kazan parti, 2024 seçimlerinde DEM Parti adıyla katılarak kazandığı il sayısını 10'a yükseltti. 2019 seçimlerinde 11 il belediye başkanlığı kazanan MHP 2024 seçimlerinde 8 il belediye başkanlığı kazanarak düşüş yaşadı. 31 Mart 2019 seçimlerinde il belediye başkanlığı kazanamayan Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti, bu seçimde 1'er il belediye başkanlığı kazandı. BBP Sivas, İYİ Parti ise Nevşehir'i kazandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye'de 29 il belediye başkanlığını el değiştirdi.

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