https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-partiden-abdullah-zeydanin-adayligi-hakkinda-yskya-itiraz--1082401243.html

DEM Parti’den Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz

DEM Parti’den Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz

Sputnik Türkiye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan’ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T19:12+0300

2024-04-02T19:12+0300

2024-04-02T19:12+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

dem parti

abdullah zeydan

van

31 mart yerel seçimleri

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Van Büyükşehir Belediyesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) adayı Abdullah Zeydan kazandı.Van YSK İl Seçim Kurulu tarafından Zeydan’ın aldığı hükümlülükler nedeniyle seçime yeterliliğinin olmadığına, mazbatanın da seçimlerde ikinci olan AK Parti Van Belediye Başkan Adayı olan Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi. Karar üzerine DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim biriminin tamamını kazandı DEM parti. Belli ki bu birilerini rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. 'YSK’ya itiraz dilekçesi yarın verilecek'Tülay Hatimoğulları ise konu hakkında YSK’ya itiraz edeceklerini ifade ederek, “İtiraz dilekçemiz şu anda hukukçularımız tarafından hazırlanıyor. Dilekçemiz YSK’ya yarın verilecek şu anda hazırlığı yapılıyor. Dilekçe Van’dan Ankara’ya iletilmek üzere verilecek” bilgisini akardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/vanda-dem-parti-adayi-zeydanin-secilme-hakki-alinmasi-ardindan-belediye-ak-parti-adayina-verildi--1082388599.html

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