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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-partiden-abdullah-zeydanin-adayligi-hakkinda-yskya-itiraz--1082401243.html
DEM Parti’den Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz
DEM Parti’den Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz
Sputnik Türkiye
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan’ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T19:12+0300
2024-04-02T19:12+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
dem parti
abdullah zeydan
van
31 mart yerel seçimleri
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Van Büyükşehir Belediyesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) adayı Abdullah Zeydan kazandı.Van YSK İl Seçim Kurulu tarafından Zeydan’ın aldığı hükümlülükler nedeniyle seçime yeterliliğinin olmadığına, mazbatanın da seçimlerde ikinci olan AK Parti Van Belediye Başkan Adayı olan Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi. Karar üzerine DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim biriminin tamamını kazandı DEM parti. Belli ki bu birilerini rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. 'YSK’ya itiraz dilekçesi yarın verilecek'Tülay Hatimoğulları ise konu hakkında YSK’ya itiraz edeceklerini ifade ederek, “İtiraz dilekçemiz şu anda hukukçularımız tarafından hazırlanıyor. Dilekçemiz YSK’ya yarın verilecek şu anda hazırlığı yapılıyor. Dilekçe Van’dan Ankara’ya iletilmek üzere verilecek” bilgisini akardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/vanda-dem-parti-adayi-zeydanin-secilme-hakki-alinmasi-ardindan-belediye-ak-parti-adayina-verildi--1082388599.html
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dem parti, abdullah zeydan, van, 31 mart yerel seçimleri

DEM Parti’den Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz

19:12 02.04.2024
© AA / Metin AktaşDEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Metin Aktaş
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan’ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edeceklerini bildirdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Van Büyükşehir Belediyesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Van YSK İl Seçim Kurulu tarafından Zeydan’ın aldığı hükümlülükler nedeniyle seçime yeterliliğinin olmadığına, mazbatanın da seçimlerde ikinci olan AK Parti Van Belediye Başkan Adayı olan Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi.
Karar üzerine DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim biriminin tamamını kazandı DEM parti. Belli ki bu birilerini rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

'YSK’ya itiraz dilekçesi yarın verilecek'

Tülay Hatimoğulları ise konu hakkında YSK’ya itiraz edeceklerini ifade ederek, “İtiraz dilekçemiz şu anda hukukçularımız tarafından hazırlanıyor. Dilekçemiz YSK’ya yarın verilecek şu anda hazırlığı yapılıyor. Dilekçe Van’dan Ankara’ya iletilmek üzere verilecek” bilgisini akardı.
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Van'da DEM Parti adayı Zeydan'ın seçilme hakkı alınması ardından belediye AK Parti adayına verildi
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