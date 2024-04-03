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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/turkiyenin-gazzeye-gonderdigi-insani-yardim-hacmi-42-bin-tona-ulasti-1082430057.html
Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım hacmi 42 bin tona ulaştı
Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım hacmi 42 bin tona ulaştı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların toplamda 42 bin tona ulaştığını bildirdi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı ifade edildi.Paylaşımda, Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'nin, toplam yardımların yüzde 23'ünü sağladığı kaydedildi.Her hafta ortalama 127 ton içme suyunun Türkiye'den Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisi verilen paylaşımda, 400'den fazla Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de devam ettiği belirtildi.Paylaşımda, Türkiye'nin, Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/bm-gazzeye-karadan-yardimin-alternatifi-yok-1082165799.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, türkiye, insani yardım
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, türkiye, insani yardım

Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım hacmi 42 bin tona ulaştı

15:01 03.04.2024
© AP Photo / Adel HanaTürkiye Gazze yardım
Türkiye Gazze yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Adel Hana
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların toplamda 42 bin tona ulaştığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı ifade edildi.
Paylaşımda, Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'nin, toplam yardımların yüzde 23'ünü sağladığı kaydedildi.
Her hafta ortalama 127 ton içme suyunun Türkiye'den Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisi verilen paylaşımda, 400'den fazla Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Türkiye'nin, Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.
Gazze'ye havadan insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM: Gazze'ye karadan yardımın alternatifi yok
28 Mart, 17:22
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