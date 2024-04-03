https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/turkiyenin-gazzeye-gonderdigi-insani-yardim-hacmi-42-bin-tona-ulasti-1082430057.html
Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım hacmi 42 bin tona ulaştı
Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım hacmi 42 bin tona ulaştı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların toplamda 42 bin tona ulaştığını bildirdi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T15:01+0300
2024-04-03T15:01+0300
2024-04-03T15:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
türkiye
insani yardım
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı ifade edildi.Paylaşımda, Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'nin, toplam yardımların yüzde 23'ünü sağladığı kaydedildi.Her hafta ortalama 127 ton içme suyunun Türkiye'den Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisi verilen paylaşımda, 400'den fazla Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de devam ettiği belirtildi.Paylaşımda, Türkiye'nin, Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/bm-gazzeye-karadan-yardimin-alternatifi-yok-1082165799.html
israil
gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, türkiye, insani yardım
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, türkiye, insani yardım
Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım hacmi 42 bin tona ulaştı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların toplamda 42 bin tona ulaştığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı ifade edildi.
Paylaşımda, Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'nin, toplam yardımların yüzde 23'ünü sağladığı kaydedildi.
Her hafta ortalama 127 ton içme suyunun Türkiye'den Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisi verilen paylaşımda, 400'den fazla Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Türkiye'nin, Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.