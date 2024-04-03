https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/turker-inanoglu-hayatini-kaybetti-gulsen-bubikoglu-ve-filiz-akindan-paylasim-1082412636.html
Türker İnanoğlu hayatını kaybetti: Gülşen Bubikoğlu ve Filiz Akın'dan paylaşım
Türker İnanoğlu hayatını kaybetti: Gülşen Bubikoğlu ve Filiz Akın'dan paylaşım
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. 'Bay Sinema' olarak anılan Türker İnanoğlu'un eşi Gülşen Bubikoğlu ve eski eşi Filiz Akın... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T07:54+0300
2024-04-03T07:54+0300
2024-04-03T07:56+0300
yaşam
filiz akın
gülşen bubikoğlu
türker inanoğlu
ölüm
taziye
paylaşım
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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.Yeşilçam'ın efsanesi İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı. 1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu paylaşımında "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/turker-inanoglu-hayatini-kaybetti-1082400626.html
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Türker İnanoğlu hayatını kaybetti: Gülşen Bubikoğlu ve Filiz Akın'dan paylaşım
07:54 03.04.2024 (güncellendi: 07:56 03.04.2024)
Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. 'Bay Sinema' olarak anılan Türker İnanoğlu'un eşi Gülşen Bubikoğlu ve eski eşi Filiz Akın vefat haberinin ardından bir paylaşımda bulundu.
Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Yeşilçam'ın efsanesi İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı. 1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu paylaşımında "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.
İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik! Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…"