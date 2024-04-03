https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-artyomovsk-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-mukavemet-noktasini-ele-gecirdi-1082422007.html
Rusya, Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını ele geçirdi
Rusya, Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovsk istikametinde görev yapan Güney Askeri Grubu birimlerinin Ukrayna ordusuna ait bir mukavemet noktasını ele geçirdiğini... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T11:37+0300
2024-04-03T11:37+0300
2024-04-03T11:37+0300
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rus ordusu
askeri operasyon
artyomovsk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovsk istikametinde görev yapan Güney Askeri Grubu birimlerinin Ukrayna ordusuna ait bir mukavemet noktasını ele geçirdiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Güney Askeri Grubu’na bağlı Nevskiy gönüllü sabotaj ve taarruz tugayı ile 2. Kolordu askerleri, özel askeri harekat bölgesinin Artyomovsk istikametinde bulunan Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını kontrol altına alma görevini başarıyla yerine getirdi” ifadesine yer verildi.Taarruz gruplarına BM-21 Grad çoklu roketatar ve tank birimleri destek sağladığı ifade edildi.Açıklamada, “Düşman, yoğun topçu ateşine dayanamadı ve Rus taarruz gruplarının dikkatlice planlanmış manevrasını tahmin edemedi” dendi.Mukavemet noktasındaki onlarca teçhizat ve Ukraynalı askerlerin etkisiz hale getirildiği, hayatta kalanların da silah bırakarak teslim olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cecen-komutan-alaudinov-ukraynali-esirler-rus-vatandasligi-talep-ediyor-1082418325.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, artyomovsk, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, artyomovsk, ukrayna, ukrayna ordusu
Rusya, Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovsk istikametinde görev yapan Güney Askeri Grubu birimlerinin Ukrayna ordusuna ait bir mukavemet noktasını ele geçirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Artyomovsk istikametinde görev yapan Güney Askeri Grubu birimlerinin Ukrayna ordusuna ait bir mukavemet noktasını ele geçirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Güney Askeri Grubu’na bağlı Nevskiy gönüllü sabotaj ve taarruz tugayı ile 2. Kolordu askerleri, özel askeri harekat bölgesinin Artyomovsk istikametinde bulunan Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını kontrol altına alma görevini başarıyla yerine getirdi” ifadesine yer verildi.
Taarruz gruplarına BM-21 Grad çoklu roketatar ve tank birimleri destek sağladığı ifade edildi.
Açıklamada, “Düşman, yoğun topçu ateşine dayanamadı ve Rus taarruz gruplarının dikkatlice planlanmış manevrasını tahmin edemedi” dendi.
Mukavemet noktasındaki onlarca teçhizat ve Ukraynalı askerlerin etkisiz hale getirildiği, hayatta kalanların da silah bırakarak teslim olduğu aktarıldı.